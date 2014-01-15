USDX es un índice que mide el valor del dólar contra una canasta de seis divisas básicas: Euro (EUR), Yen (JPY), Libra Esterlina (GBP), Dólar Canadiense (CAD), Corona Sueca (SEK) y Franco Suizo (CHF).

El índice se calcula como un valor geométrico ponderado de dichas monedas, utilizando la fórmula siguiente:

USDx=50,14348112*USDEUR^0,576*USDJPY^0,136*USDGBP^0,119*USDCAD^0,091*USDSEK^0,042*USDCHF^0,036

donde los coeficientes de potencia corresponden a los pesos de las divisas en la cesta o canasta:

Euro — 57,6 %;

Yen - 13.6%;

Libra esterlina - 11.9%;

Dólar canadiense - 9.1%;

Corona sueca - 4.2%;

Franco suizo - 3.6%;

Antes de utilizar debe activar los instrumentos EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK y USDCHF en la observación de mercado y cargar el historial de acuerdo a los datos del instrumento.