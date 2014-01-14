Participe de nossa página de fãs
Breakout Bars Trend EA - expert para MetaTrader 5
2436
Para o Expert Advisor funcionar você precisa do indicador personalizado BreakoutBarsTrend_v2 (download para a pasta MQL5/Indicators e o arquivo do Expert Advisor fica na pasta MQL5/Experts).
O EA funciona da seguinte forma:
- Abre posição na inversão de tendência. Se o número do parâmetro "Number of false signals" é igual a zero, abre ordens em todas as reversões. Se este parâmetro é maior do que zero, a posição será aberta apenas se a atual reversão de tendência precedeu a um determinado número de falsos sinais.
- A posição será fechada quando muda a direção, ou stop loss (parar perda) ou take profit (alvo).
O sinal é considerado falso se a distância em pips do fechamento do preço da primeiro bar de tendência para o fechamento do preço da próxima tendência é negativa. Um exemplo de tendência falsa para posição vendida (close[prev] - close[next] < 0), tendência falsa para posição comprada é (close[next] - close[prev] < 0):
Parâmetros:
- Reversal - reversal mode (in pips or percents)
- Delta - a distância mínima para a mudança de tendência.
- Number of false signals - as posições serão abertas apenas se o sinal atual tem um valor de configuração para falsos sinais. Se o parâmetro igual a zero, será aberto todas as posições de reversão.
- Além dos parâmetros acima, existem os seguintes: Stop-loss, Take-profit, Lot.
Nota! Se o modo de reversão está em porcentagem, então os parâmetros Delta, Stop-loss e Take-profit também serão em porcentagem. Se o modo de reversão está pips, então os parâmetros Delta, Stop-loss e Take-profit também serão em pips!
Resultado do teste para EURUSD H1, 2012. Reversão em porcentagem, Delta = 0.3%, stop-loss e take profit são a 1%.
a) Entrando em todas as reversões ("Number of false signals" = 0)
b) Os mesmos parâmetros, mas as entradas são depois de uma série de sinais falsos ("Number of false signals" = 3)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1397
