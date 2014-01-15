El indicador es una alternativa al МА y otros indicadores de las tendencias, no puede usar las Medias Móviles y períodos de reacción solamente sobre los movimientos de precio. Delta es el parámetro de reversión, no se deposita en el precio de cierre pero si en extremums, es decir, alto y bajo. Al mismo tiempo la condición de la vuelta es no sólo el delta sino también la barra de breakthrough, es decir, la ruptura de un cierto nivel de precio. Bajo la ruptura (la barra "pura" cierra) significa la barra que cierra está por encima del alto o por debajo de bajo de la barra anterior. El aislamiento de estas barras es como la aparición de una nueva caja en las gráficas de lineas reversas (tres).

Nueva funcionalidad:

definición de parámetro de reversión tanto en pips, como en porcentaje



habilitar / deshabilitar la presentación de los niveles de reversión



habilitar / deshabilitar la última pantalla de información de tendencias



Cuando se muestran los últimos datos, no sólo se muestra el número de las barras de ruptura de las tendencias anteriores, sino también su tamaño en pips (desde el precio de la primera barra hasta el precio de cierre de la próxima tendencia)

Parámetros:

Reversión - modo de cálculo de la reversión (en pips / porcentaje)

Delta - la distancia mínima para el cambio de tendencia. Parámetro es el mismo en pips, o en porcentaje. Si se selecciona el modo de inversión en pips, establecer pips en este parámetro. Si el modo de inversión es en porcentaje luego poner porcentajes.

Mostrar los niveles de reversión - habilitar (verdadero) / deshabilitar (falso) niveles de reversión.

Mostrar información sobre las tendencias - habilitar (verdadero) / deshabilitar (falso) visualización de la información de las últimas n tendencias . Según el número de barras de ruptura en cada tendencia, así será la distancia en pips de la reversión a la reversión que se visualizará. La información aparece como comentarios en la esquina superior izquierda de la gráfica.



. Según el número de barras de ruptura en cada tendencia, así será la distancia en pips de la reversión a la reversión que se visualizará. La información aparece como comentarios en la esquina superior izquierda de la gráfica. Número de tendencias - el número de las últimas tendencias a mostrar. Tiene sentido sólo si el parámetro anterior es igual a verdadero.

El indicador Tendencia de Barras Breakout v2 con delta del 1%:





Recomendaciones:

El objetivo principal es la definición de la dirección de la tendencia que involucra el uso de otros ajustes para determinar los puntos de entrada/salida.

Puede ser utilizado independientemente. Por ejemplo: Si las últimas 3-4 series incluyen no más que 1-3 barras de ruptura, o las últimas 3-4 tendencias tienen el tamaño negativo, se habla del mercado llano sin dirección definida después de que lo mas probable es que ocurra una tendencia "larga".

Atención:



Para una correcta visualización del indicador ir a las propiedades de la gráfica (F8) - General y desmarca la marca desde el parámetro "Gráfico de arriba".

