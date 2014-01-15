Descripcion:

EA Exp_BrakeExp basado en las señales tomadas del semáforo BrakeExp, indicador de señal de tendencia. La señal se forma cuando una barra se está cerrando si hay reversión del indicador mediante el cambio de color y la aparición de un gran punto de color.

Colocar el fichero compilado BrakeExp.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Los parámetros de entrada por defecto del EA que se han utilizado durante las pruebas, se muestran a continuación. Durante las pruebas no han sido utilizados ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Instancias del histórico de operaciones en el gráfico.

Resultados de las pruebas para el 2011 con USDCHF H4:

Fig. 2. Gráficos de resultados de las pruebas