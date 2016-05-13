Damit der Expert Advisor funktioniert, brauchen Sie den benutzerdefinierten BreakoutBarsTrend_v2 Indikator (herunterladen in den MQL5/Indicators Ordner und der vorliegende Expert Advisor muss in den Ordner MQL5/Experts).

Die Bedeutung ist wie folgt:

Die Position wird bei einer Trendumkehr geöffnet. Wenn der "Anzahl von Fehlsignalen" Parameter gleich Null ist, wird die Position bei jeder Umkehr eröffnet. Wen der Parameter größer als Null ist, wird die Position nur geöffnet, wenn der aktuellen Trendumkehr die gesetzten Anzahl von Fehlsignalen vorausgegangen ist.

Die Position wird geschlossen wenn der Trend seine Richtung ändert oder das Stoploss/Takeprofit ausgelöst wird.

Das Signal wird als Fehlsignal betrachtet, wenn die Distanz in PIPS vom Schlusspreis des ersten Balken des Trends bis zum Schlusspreis des nächsten Trends negativ ist. Beispiel für einen falschen Trend für einen Verkauf (close[prev] - close[next] < 0, für einen Kauf (close[next] - close[prev] < 0):





Parameter:

Reversal - Umkehr mode (in PIPS oder Prozenten)

Delta - die minimale Distanz für eine Trendänderung.

Number of false signals - die Postionen weden nur geöffnet, wenn dem aktuellen Signal diese Anzahl von Fehlsignalen vorausgegangen ist. Wenn der Parameter auf Null gesetzt wird, wird die Position bei jeder Umkehr geöffnet.

neben den obigen Parametern gibt es noch Stop-loss, Take-profit, Lot.



Hinweis! Wenn der Umkehrmodus in Prozenten ist, dann müssen auch die Parameter Delta, Stop-loss und Take-profit in Prozenten angegeben werden. Wenn die Umkehr in PIPS ist, dann müssen Delta, Stop-loss und Take-profit auch in PIPS angegeben werden!



Testergebnisse für EURUSD H1, 2012. Umkehr in Prozenten, Delta = 0.3%, stop-loss und take profit sind gleich 1%.

a) Einsteig bei jeder Umkehr (Number of false signals ist gleich 0)

b) Die gleichen Paramter, aber der Einstieg erfolgt nach einer Serien von Fehlsignalen (Number of false signals ist gleich 3)