为了使EA交易运行, 您需要 BreakoutBarsTrend_v2 自定义指标 (下载至 MQL5/Indicators 文件夹, 而EA交易下载至 MQL5/Experts 文件夹).

含义如下:

在趋势反转时建立仓位. 如果 "Number of false signals" 参数等于0, 在每次反转时都建立仓位. 如果此参数大于0, 只有在当前趋势反转前的信号数大于此参数再建立仓位.

当趋势方向改变或者止损/获利时进行平仓.

如果趋势第一个柱的收盘价到下一个趋势收盘价的距离为负, 则认为这是一个错误信号. 例如错误的卖出趋势 (close[prev] - close[next] < 0, 错误的买入趋势 close[next] - close[prev] < 0):





参数:

反转 - 反转模式 (点数或百分率)

Delta - 趋势改变的最小距离.

Number of false signals - 只有当前信号次数超过了制定的数量时才建立仓位. 如果此参数等于0, 在每次反转都建立仓位.

除以上参数之外, 还有 Stop-loss, Take-profit, Lot.



注意! 如果反转模式为百分率, 则Delta, Stop-loss 和 Take-profit 也必须用百分率方式设定. 如果反转方式为点数, 则 Delta, Stop-loss 和 Take-profit 参数也必须用点数设置!



EURUSD H1, 2012 的测试结果. 反转百分率, Delta = 0.3%, stop-loss 和 take profit 等于 1%.

a) 每次反转都进场 (Number of false signals 等于 0)

b) 参数相同, 但是进场是在一系列错误信号之后 (Number of false signals 等于 3)