请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
为了使EA交易运行, 您需要 BreakoutBarsTrend_v2 自定义指标 (下载至 MQL5/Indicators 文件夹, 而EA交易下载至 MQL5/Experts 文件夹).
含义如下:
- 在趋势反转时建立仓位. 如果 "Number of false signals" 参数等于0, 在每次反转时都建立仓位. 如果此参数大于0, 只有在当前趋势反转前的信号数大于此参数再建立仓位.
- 当趋势方向改变或者止损/获利时进行平仓.
如果趋势第一个柱的收盘价到下一个趋势收盘价的距离为负, 则认为这是一个错误信号. 例如错误的卖出趋势 (close[prev] - close[next] < 0, 错误的买入趋势 close[next] - close[prev] < 0):
参数:
- 反转 - 反转模式 (点数或百分率)
- Delta - 趋势改变的最小距离.
- Number of false signals - 只有当前信号次数超过了制定的数量时才建立仓位. 如果此参数等于0, 在每次反转都建立仓位.
- 除以上参数之外, 还有 Stop-loss, Take-profit, Lot.
注意! 如果反转模式为百分率, 则Delta, Stop-loss 和 Take-profit 也必须用百分率方式设定. 如果反转方式为点数, 则 Delta, Stop-loss 和 Take-profit 参数也必须用点数设置!
EURUSD H1, 2012 的测试结果. 反转百分率, Delta = 0.3%, stop-loss 和 take profit 等于 1%.
a) 每次反转都进场 (Number of false signals 等于 0)
b) 参数相同, 但是进场是在一系列错误信号之后 (Number of false signals 等于 3)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1397
使用环形缓冲区绘制动量指标的类
本类设计为使用环形缓冲区算法计算动量技术指标(Momentum).使用环形缓冲区绘制MFI指标的类
本类设计为使用环形缓冲区算法计算资金流指数技术指标(Money Flow Index, MFI).
四色АО指标
四色AO指标.使用环形缓冲区绘制 OBV 的类
本类设计为使用环形缓冲区算法计算平衡交易量 (On Balance Volume, OBV).