Descripción

La clase CMomentumOnRingBuffer está diseñada para el cálculo del indicador técnico Momentum (Impulso) utilizando el algoritmo del buffer circular.

Declaración

class CMomentumOnRingBuffer : public CArrayRing

Título

#include <IncOnRingBuffer\CMomentumOnRingBuffer.mqh>

Archivo de la clase CMomentumOnRingBuffer.mqh debe colocarse en la carpeta IncOnRingBuffer que es necesario establecer en MQL5\Include\. Se adjuntan a la descripción dos archivos con los ejemplos utilizados por la clase de esta carpeta. El archivo con la clase del búfer circular también debe estar en esta carpeta.

Métodos de la clase

bool Init( int period = 14 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & array[], );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const long value, const int index );

int BarsRequired(); string Name(); int Period (); int Size();

Es posible obtener los datos calculados del indicador desde el buffer circular a partir de la matriz habitual. Por ejemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CMomentumOnRingBuffer.mqh> CMomentumOnRingBuffer momentum; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[]) { momentum.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) Momentum_Buffer[i] = momentum[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

Tenga en cuenta que la indexación en el búfer circular es la misma que en la timeserie.

Ejemplos

El archivo Test_Momentum_OnArrayRB.mq5 calcula el indicador sobre la base de las series temporales de precios. Se demuestra la aplicación del método MainOnArray() El archivo Test_Momentum_OnValueRB.mq5 muestra el uso del método MainOnValue(). En primer lugar se calcula y se dibuja el indicador Momentum. Después sobre la base de este buffer circular de este indicador se dibuja un indicador Momentum más.