La clase para trazar el Momentum usando el buffer circular - indicador para MetaTrader 5
Descripción
La clase CMomentumOnRingBuffer está diseñada para el cálculo del indicador técnico Momentum (Impulso) utilizando el algoritmo del buffer circular.
Declaración
class CMomentumOnRingBuffer : public CArrayRing
Título
#include <IncOnRingBuffer\CMomentumOnRingBuffer.mqh>
Archivo de la clase CMomentumOnRingBuffer.mqh debe colocarse en la carpeta IncOnRingBuffer que es necesario establecer en MQL5\Include\. Se adjuntan a la descripción dos archivos con los ejemplos utilizados por la clase de esta carpeta. El archivo con la clase del búfer circular también debe estar en esta carpeta.
Métodos de la clase
//--- metodo de inicio: bool Init( // si error devuelve falso, si exitoso - verdadero int period = 14, // periodo del Momentum int size_buffer = 256, // tamaño del buffer circular bool as_series = false // verdad, si timeserie, de lo contrario - falsa );
//--- el método de cálculo basado en una serie de tiempo o el buffer de indicador: int MainOnArray( // devuelve el número de elementos procesados const int rates_total, // tamaño de la matriz array[] const int prev_calculated, // elementos procesados en la llamada anterior const double& array[], // matriz de los datos de entrada );
//--- el método de cálculo basado en los elementos de las series separadas de la matriz double MainOnValue( // devuelve el valor del Momentum para el conjunto de elemetos const int rates_total, // tamaño de la matriz const int prev_calculated, // elementos procesados de la matriz const int begin, // desde donde comienzan los datos significativos de la matriz const long value, // valor de los elementos de la amtr000iz const int index // índice de elemento );
//--- métodos de acceso a los datos: int BarsRequired(); // Devuelve el número necesario de barras para dibujar el indicador string Name(); // Devuelve el nombre del indicador int Period(); // Devuelve del periodo int Size(); // devuelve el tamaño del buffer circular
Es posible obtener los datos calculados del indicador desde el buffer circular a partir de la matriz habitual. Por ejemplo:
//--- la clase con los métodos de cálculo del indicador Momentum: #include <IncOnRingBuffer\CMomentumOnRingBuffer.mqh> CMomentumOnRingBuffer momentum; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| Función iteración del indicador personalizado | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate (const int rates_total, //tamaño del precio de la matriz[] const int prev_calculated, // barras procesadas en las llamadas anteriores const int begin, // desde donde comienza la información significativa const double& price[]) // la matriz de los cálculos { //--- el cálculo del indicador sobre la base de series de tiempo: momentum.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... //--- utilizar esos datos del buffer circular "momentum", // por ejemplo, copiar los datos en el buffer de indicador: for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++) Momentum_Buffer[i] = momentum[rates_total-1-i]; // linea del indicador ... //--- valor de retorno de prev_calculated para la próxima llamada: return(rates_total); }
Tenga en cuenta que la indexación en el búfer circular es la misma que en la timeserie.
Ejemplos
- El archivo Test_Momentum_OnArrayRB.mq5 calcula el indicador sobre la base de las series temporales de precios. Se demuestra la aplicación del método MainOnArray()
- El archivo Test_Momentum_OnValueRB.mq5 muestra el uso del método MainOnValue(). En primer lugar se calcula y se dibuja el indicador Momentum. Después sobre la base de este buffer circular de este indicador se dibuja un indicador Momentum más.
El resultado del trabajo del Test_Momentum_OnArrayRB.mq5 con el tamaño del buffer circular de 256 elementos Al escribir el código fueron utilizados los desarrollos de MetaQuotes Software Corp., Integer y GODZILLA.
El resultado del trabajo del Test_Momentum_OnValueRB.mq5 con el tamaño del buffer circular de 256 elementos
El resultado del trabajo del Test_Momentum_OnArrayRB.mq5 con el tamaño del buffer circular de 256 elementos
Al escribir el código fueron utilizados los desarrollos de MetaQuotes Software Corp., Integer y GODZILLA.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1396
