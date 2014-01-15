CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_BrakeParb - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
990
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Indicators\
brakeparb.mq5 (9.94 KB) ver
exp_brakeparb.mq5 (6.27 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El Asesor Experto Exp_BrakeParb se basa en las señales tomadas del semáforo del indicador de tendencia BrakeParb. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra cuando el indicador se invierte, su color cambia y un gran punto de color aparece.

Coloca el fichero compilado BrakeParb.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

Resultados de la prueba para NZDUSD H4 en 2011:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1101

Índice dólar USDx Índice dólar USDx

USDX es un índice que mide el valor del dólar contra una canasta de seis divisas básicas.

Wide Range Predictor Wide Range Predictor

El indicador "avisa" de la aparición de barras con un rango amplio y/o movimientos fuertes en una dirección.

EA de Tendencia de Barras Breakout EA de Tendencia de Barras Breakout

El EA basado en el Indicador de Tendencia de barras Breakout v2. En dependencia de la configuración de entrada se realiza como en el cambio de tendencia, después de que falta el conjunto de números de las señales falsas.

Exp_BrakeExp Exp_BrakeExp

El sistema de trading basado en señales tomadas del semáforo BrakeExp, indicador de señal de tendencia