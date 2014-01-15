El Asesor Experto Exp_BrakeParb se basa en las señales tomadas del semáforo del indicador de tendencia BrakeParb. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra cuando el indicador se invierte, su color cambia y un gran punto de color aparece.

Coloca el fichero compilado BrakeParb.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

Resultados de la prueba para NZDUSD H4 en 2011:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas