CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Breakout Bars Trend EA - эксперт для MetaTrader 5

Serhii Ivanenko | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4755
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Для работы эксперта необходим пользовательский индикатор BreakoutBarsTrend_v2 (скачать в папку MQL5/Indicators, а данный советник - в папку MQL5/Experts).

Суть в следующем:

  • позиция открывается при развороте тренда. Если параметр "Кол-во ложных сигналов" равен нулю, позиция открывается на каждом развороте. Если же этот параметр больше нуля, позиция будет открываться только в том случае, если текущему развороту тренда предшествовало указанное количество ложных сигналов.
  • позиция закрывается либо при изменении направления тренда, либо по стоп-лоссу или тейк-профиту.

Сигнал считается ложным в случае, если дистанция в пипсах от цены закрытия первого бара тренда до цены закрытия первого бара следующего тренда является отрицательной. Пример ложного сигнала на продажу (close[prev] - close[next] < 0, для ложного на покупку close[next] - close[prev] < 0):

Sell false signal

Параметры:

  • Разворот - режим разворота (в пипсах или процентах)
  • Дельта - минимальное расстояние для смены тренда.
  • Кол-во ложных сигналов - позиции будут открываться только если перед текущим сигналом было указанное количество ложных. Если параметр равен нулю, позиция открывается на каждом развороте.
  • Кроме указанных выше, имеются Стоп-лосс, Тейк-профит, Лот.

Внимание! Если режим разворота выбран в процентах, то параметры Дельта, Стоп-лосс и Тейк-профит также должны быть указаны в процентах. Если разворот выбран в пипсах, то Дельта, Стоп-лосс, Тейк-профит тоже должны быть указаны в пипсах!

Результаты тестов EURUSD H1, 2012 год. Разворот в процентах, Дельта = 0.3%, стоп-лосс и тейк-профит по 1%.

а) Вход на каждом развороте (Кол-во ложных сигналов = 0)

Every Signal

б) Те же параметры, но вход после серии ложных (Кол-во ложных сигналов = 3)

After three false signal

Класс для построения Momentum с использованием кольцевого буфера Класс для построения Momentum с использованием кольцевого буфера

Класс предназначен для расчета технического индикатора Темпа (Momentum) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

TrendEnvelopes TrendEnvelopes

Типичный, семафорный индикатор тренда.

Exp_ColorXADX Exp_ColorXADX

Торговая система, построеная на основе изменения направления и силы тренда тренда, отображаемых индикатором ColorXADX.

Exp_MultiTrend_Signal_KVN Exp_MultiTrend_Signal_KVN

Торговая система на базе индикатора Владимира Корякина