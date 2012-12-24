Для работы эксперта необходим пользовательский индикатор BreakoutBarsTrend_v2 (скачать в папку MQL5/Indicators, а данный советник - в папку MQL5/Experts).

Суть в следующем:

позиция открывается при развороте тренда. Если параметр "Кол-во ложных сигналов" равен нулю, позиция открывается на каждом развороте. Если же этот параметр больше нуля, позиция будет открываться только в том случае, если текущему развороту тренда предшествовало указанное количество ложных сигналов.

позиция закрывается либо при изменении направления тренда, либо по стоп-лоссу или тейк-профиту.

Сигнал считается ложным в случае, если дистанция в пипсах от цены закрытия первого бара тренда до цены закрытия первого бара следующего тренда является отрицательной. Пример ложного сигнала на продажу (close[prev] - close[next] < 0, для ложного на покупку close[next] - close[prev] < 0):





Параметры:

Разворот - режим разворота (в пипсах или процентах)

Дельта - минимальное расстояние для смены тренда.

Кол-во ложных сигналов - позиции будут открываться только если перед текущим сигналом было указанное количество ложных. Если параметр равен нулю, позиция открывается на каждом развороте.

Кроме указанных выше, имеются Стоп-лосс, Тейк-профит, Лот.



Внимание! Если режим разворота выбран в процентах, то параметры Дельта, Стоп-лосс и Тейк-профит также должны быть указаны в процентах. Если разворот выбран в пипсах, то Дельта, Стоп-лосс, Тейк-профит тоже должны быть указаны в пипсах!



Результаты тестов EURUSD H1, 2012 год. Разворот в процентах, Дельта = 0.3%, стоп-лосс и тейк-профит по 1%.

а) Вход на каждом развороте (Кол-во ложных сигналов = 0)

б) Те же параметры, но вход после серии ложных (Кол-во ложных сигналов = 3)