A classe CMomentumOnRingBuffer foi projetada para cálculo do indicador técnico (Momentum) utilizando o algoritmo do buffer anel.

Declaração

class CMomentumOnRingBuffer : public CArrayRing

Título

#include <IncOnRingBuffer\CMomentumOnRingBuffer.mqh>

O arquivo da classe CMomentumOnRingBuffer.mqh deve ser colocado na pasta IncOnRingBuffer que precisa ser criada em MQL5\Include\. Dois arquivos com exemplos são utilizados pela classe a partir desta pasta que está anexado para a descrição. O arquivo da classe de buffer de ring também deve estar nesta pasta.

Métodos de classe

//--- Método de inicialização:
bool Init(                  // se com erro vai retornar "false", se bem sucedido - "true"
   int  period      = 14,   // período do Momentum
   int  size_buffer = 256,  // o tamanho do buffer anel
   bool as_series   = false // "true", se for uma série temporal,do contrário - "false"
   );
//--- Método de cálculo baseado em série de tempo ou no buffer do indicador:          
int MainOnArray(                   // retorna o número de elementos processados  
   const int     rates_total,      // o tamanho da array[]
    const int     prev_calculated, // elementos processados na chamada anterior
   const double& array[],          // a array dos dados de entrada
   );
//--- Método de cálculo com base em elementos de série separados da array             
double MainOnValue(               // retorna o valor do indicador Momentum para o elemento configurado
   const int    rates_total,      // o tamanho da array
   const int    prev_calculated,  // elementos processados da array
   const int    begin,            // a partir de onde os dados significativos da array iniciam
   const long   value,            // o valor do elemento da array
   const int    index             // o índice do elemento
   );
//--- Os métodos de acesso aos dados:
int                 BarsRequired(); // Retorna o número necessário de barras para desenhar o indicador
string              Name();         // Retorna o nome do indicador
int                 Period();       // Retorna o período
int                 Size();         // Retorna o tamanho do buffer anel

Os dados calculados do indicador a partir do buffer anel são possíveis de serem obtidos a partir da array usual. Por exemplo:

//--- A classe com métodos de cálculo do indicador Momentum:
#include <IncOnRingBuffer\CMomentumOnRingBuffer.mqh>
CMomentumOnRingBuffer momentum;

...

//+------------------------------------------------------------------+
//| função de iteração do indicador personalizado                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate (const int rates_total,      // o tamanho da array price[]
                 const int prev_calculated,  // barras processadas na chamada anterior
                 const int begin,            // onde in iniciam os dados significativos
                 const double& price[])      // a array para cálculo
  {
//--- Cálculo do indicador baseado na série temporal do preço:
   momentum.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price);

...
 
//--- Utilizar os dados do buffer anel "momentum" ,
//     por exemplo, copiar os dados no buffer de indicador:
   for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++)
      Momentum_Buffer[i] = momentum[rates_total-1-i]; //linha do indicador

...

//--- Valor de retorno de prev_calculated para a próxima chamada:
   return(rates_total);
  }

Por favor, note que a indexação no buffer anel é a mesma que na série temporal.

Exemplos:

  1. O arquivo Test_Momentum_OnArrayRB.mq5 calcula o indicador com base no preço das séries temporais. A aplicação do método MainOnArray() é demonstrado.
  2. O arquivo Test_Momentum_OnValueRB.mq5 demonstra a utilização do método MainOnValue(). Primeiro o indicador Momentum é calculado e desenhado. Em seguida, com base no buffer anel deste indicador, mais um indicador Momentum é desenhado.

O resultado do trabalho do Test_Momentum_OnArrayRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos

O resultado do trabalho do Test_Momentum_OnValueRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos

Ao escrever código foram utilizados os desenvolvimentos da MetaQuotes Software Corp, Integer e GODZILLA.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1396

