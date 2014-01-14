A classe CMomentumOnRingBuffer foi projetada para cálculo do indicador técnico (Momentum) utilizando o algoritmo do buffer anel.

Declaração

class CMomentumOnRingBuffer : public CArrayRing

Título

#include <IncOnRingBuffer\CMomentumOnRingBuffer.mqh>

O arquivo da classe CMomentumOnRingBuffer.mqh deve ser colocado na pasta IncOnRingBuffer que precisa ser criada em MQL5\Include\. Dois arquivos com exemplos são utilizados pela classe a partir desta pasta que está anexado para a descrição. O arquivo da classe de buffer de ring também deve estar nesta pasta.

Métodos de classe

bool Init( int period = 14 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & array[], );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const long value, const int index );

int BarsRequired(); string Name(); int Period (); int Size();

Os dados calculados do indicador a partir do buffer anel são possíveis de serem obtidos a partir da array usual. Por exemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CMomentumOnRingBuffer.mqh> CMomentumOnRingBuffer momentum; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[]) { momentum.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) Momentum_Buffer[i] = momentum[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

Por favor, note que a indexação no buffer anel é a mesma que na série temporal.

Exemplos:

O arquivo Test_Momentum_OnArrayRB.mq5 calcula o indicador com base no preço das séries temporais. A aplicação do método MainOnArray() é demonstrado. O arquivo Test_Momentum_OnValueRB.mq5 demonstra a utilização do método MainOnValue(). Primeiro o indicador Momentum é calculado e desenhado. Em seguida, com base no buffer anel deste indicador, mais um indicador Momentum é desenhado.

O resultado do trabalho do Test_Momentum_OnArrayRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos

O resultado do trabalho do Test_Momentum_OnValueRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos



Ao escrever código foram utilizados os desenvolvimentos da MetaQuotes Software Corp, Integer e GODZILLA.