Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
A classe para desenhar o indicador Momentum usando o buffer anel - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1396
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A classe CMomentumOnRingBuffer foi projetada para cálculo do indicador técnico (Momentum) utilizando o algoritmo do buffer anel.
Declaração
class CMomentumOnRingBuffer : public CArrayRing
Título
#include <IncOnRingBuffer\CMomentumOnRingBuffer.mqh>
O arquivo da classe CMomentumOnRingBuffer.mqh deve ser colocado na pasta IncOnRingBuffer que precisa ser criada em MQL5\Include\. Dois arquivos com exemplos são utilizados pela classe a partir desta pasta que está anexado para a descrição. O arquivo da classe de buffer de ring também deve estar nesta pasta.
Métodos de classe
//--- Método de inicialização: bool Init( // se com erro vai retornar "false", se bem sucedido - "true" int period = 14, // período do Momentum int size_buffer = 256, // o tamanho do buffer anel bool as_series = false // "true", se for uma série temporal,do contrário - "false" );
//--- Método de cálculo baseado em série de tempo ou no buffer do indicador: int MainOnArray( // retorna o número de elementos processados const int rates_total, // o tamanho da array[] const int prev_calculated, // elementos processados na chamada anterior const double& array[], // a array dos dados de entrada );
//--- Método de cálculo com base em elementos de série separados da array double MainOnValue( // retorna o valor do indicador Momentum para o elemento configurado const int rates_total, // o tamanho da array const int prev_calculated, // elementos processados da array const int begin, // a partir de onde os dados significativos da array iniciam const long value, // o valor do elemento da array const int index // o índice do elemento );
//--- Os métodos de acesso aos dados: int BarsRequired(); // Retorna o número necessário de barras para desenhar o indicador string Name(); // Retorna o nome do indicador int Period(); // Retorna o período int Size(); // Retorna o tamanho do buffer anel
Os dados calculados do indicador a partir do buffer anel são possíveis de serem obtidos a partir da array usual. Por exemplo:
//--- A classe com métodos de cálculo do indicador Momentum: #include <IncOnRingBuffer\CMomentumOnRingBuffer.mqh> CMomentumOnRingBuffer momentum; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| função de iteração do indicador personalizado | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate (const int rates_total, // o tamanho da array price[] const int prev_calculated, // barras processadas na chamada anterior const int begin, // onde in iniciam os dados significativos const double& price[]) // a array para cálculo { //--- Cálculo do indicador baseado na série temporal do preço: momentum.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... //--- Utilizar os dados do buffer anel "momentum" , // por exemplo, copiar os dados no buffer de indicador: for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++) Momentum_Buffer[i] = momentum[rates_total-1-i]; //linha do indicador ... //--- Valor de retorno de prev_calculated para a próxima chamada: return(rates_total); }
Por favor, note que a indexação no buffer anel é a mesma que na série temporal.
Exemplos:
- O arquivo Test_Momentum_OnArrayRB.mq5 calcula o indicador com base no preço das séries temporais. A aplicação do método MainOnArray() é demonstrado.
- O arquivo Test_Momentum_OnValueRB.mq5 demonstra a utilização do método MainOnValue(). Primeiro o indicador Momentum é calculado e desenhado. Em seguida, com base no buffer anel deste indicador, mais um indicador Momentum é desenhado.
O resultado do trabalho do Test_Momentum_OnArrayRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos
O resultado do trabalho do Test_Momentum_OnValueRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos
Ao escrever código foram utilizados os desenvolvimentos da MetaQuotes Software Corp, Integer e GODZILLA.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1396
Expert Advisor baseado no indicador Breakout Bars Trend v2. Dependendo das configurações da entrada é executado na inversão da tendência, levando em conta a configuração do número falsos sinais.Módulo de sinais de negociação, com base no indicador BrainTrend2
Uma vela limão do indicador BrainTrend2 é um sinal para abrir uma posição de compra, uma vela Magenta é um sinal para abrir uma posição de venda.
Indicador de tendência na forma de semáforo.ytg_Fractals_Price
Indicador que exibe os níveis de preço via fractais.