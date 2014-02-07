请观看如何免费下载自动交易
描述
CMomentumOnRingBuffer 类设计为使用环形缓冲区算法计算动量技术指标(Momentum).
声明
class CMomentumOnRingBuffer : public CArrayRing
标题
#include <IncOnRingBuffer\CMomentumOnRingBuffer.mqh>
CMomentumOnRingBuffer.mqh 类文件必须放置在 IncOnRingBuffer 文件夹下, 而该文件夹需要在 MQL5\Include\ 目录下创建. 在描述部分附加了使用本类的两个例子文件. 环形缓冲区的类文件也必须在此文件夹下.
类方法
//--- 初始化方法: bool Init( // 如果出错返回 false, 成功返回 true int period = 14, // 动量指标周期数 int size_buffer = 256, // 环形缓冲区大小 bool as_series = false // 如果是时间序列为true, 如果是普通索引方式则为false );
//--- 基于时间序列或者指标缓冲区计算的方法: int MainOnArray( // 返回处理过的元素数量 const int rates_total, // array[] 数组的大小 const int prev_calculated, // 前一次调用处理的元素数量 const double& array[], // 输入数据数组 );
//--- 基于数组的独立序列元素计算的方法 double MainOnValue( // 返回元素动量值 const int rates_total, // 数组的大小 const int prev_calculated, // 数组中处理过的元素数量 const int begin, // 数组中的数据起点 const long value, // 数组中的元素值 const int index // 元素索引 );
//--- 访问数据的方法: int BarsRequired(); // 返回绘制指标所需的柱数 string Name(); // 返回指标名称 int Period(); // 返回周期数 int Size(); // 返回环形缓冲区大小
以通常数组的方式从环形缓冲区取得计算的指标值. 例子:
//--- 计算动量指标的方法类: #include <IncOnRingBuffer\CMomentumOnRingBuffer.mqh> CMomentumOnRingBuffer momentum; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate (const int rates_total, // price[] 数组大小 const int prev_calculated, // 前一次调用处理过的柱数 const int begin, // 数据起点 const double& price[]) // 用于计算的数组 { //--- 基于时间序列计算指标: momentum.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... //--- 使用 "momentum" 环形缓冲区的数据, // 例如复制指标缓冲区中的数据: for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++) Momentum_Buffer[i] = momentum[rates_total-1-i]; // 指标线 ... //--- 返回 prev_calculated 的值以便下次调用: return(rates_total); }
请注意环形缓冲区的索引方式和时间序列相同.
例子
- Test_Momentum_OnArrayRB.mq5 文件基于价格时间序列计算指标. 演示了 MainOnArray() 方法的应用
- Test_Momentum_OnValueRB.mq5 文件演示了 MainOnValue() 方法的使用. 首先计算和绘制动量指标. 然后基于此指标的环形缓冲区绘制另外一条动量指标.
Test_Momentum_OnValueRB.mq5 使用256个元素大小环形缓冲区的运行结果
在MetaQuotes 软件公司.开发过程中, 使用了Integer 和 GODZILLA的部分代码.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1396
