Описание

Класс CMomentumOnRingBuffer предназначен для расчета технического индикатора Темпа (Momentum) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

Декларация

class CMomentumOnRingBuffer : public CArrayRing

Заголовок

#include <IncOnRingBuffer\CMomentumOnRingBuffer.mqh>

Файл класса CMomentumOnRingBuffer.mqh нужно поместить в папку IncOnRingBuffer, которую необходимо создать в MQL5\Include\. К описанию прикреплены два файла с примерами, которые используют класс из этой папки. Файл с классом кольцевого буфера тоже должен быть в этой папке.

Методы класса

bool Init( int period = 14 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & array[], );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const long value, const int index );

int BarsRequired(); string Name(); int Period (); int Size();

Получать рассчитанные данные индикатора из кольцевого буфера можно как из обычного массива. Например:

#include <IncOnRingBuffer\CMomentumOnRingBuffer.mqh> CMomentumOnRingBuffer momentum; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[]) { momentum.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) Momentum_Buffer[i] = momentum[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

Обратите внимание, что индексация в кольцевом буфере как в таймсерии.

Примеры

Файл Test_Momentum_OnArrayRB.mq5 - рассчитывает индикатор на основе ценовой таймсерии. Демонстрируется применение метода MainOnArray() Файл Test_Momentum_OnValueRB.mq5 демонстрирует использование метода MainOnValue(). Сначала рассчитывается и строится индикатор Momentum. Затем на основе кольцевого буфера этого индикатора строится еще один Momentum.