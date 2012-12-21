CodeBaseРазделы
Класс для построения Momentum с использованием кольцевого буфера - индикатор для MetaTrader 5

Konstantin Gruzdev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2613
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\IncOnRingBuffer\
cmomentumonringbuffer.mqh (6.75 KB) просмотр
carrayring.mqh (6.71 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\OnRingBuffer\
test_momentum_onarrayrb.mq5 (3 KB) просмотр
test_momentum_onvaluerb.mq5 (3.43 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание

Класс CMomentumOnRingBuffer предназначен для расчета технического индикатора Темпа (Momentum) с использованием алгоритма  кольцевого буфера

Декларация

class CMomentumOnRingBuffer : public CArrayRing

Заголовок

#include <IncOnRingBuffer\CMomentumOnRingBuffer.mqh>

Файл класса CMomentumOnRingBuffer.mqh нужно поместить в папку IncOnRingBuffer, которую необходимо создать в MQL5\Include\. К описанию прикреплены два файла с примерами, которые используют класс из этой папки. Файл с классом кольцевого буфера тоже должен быть в этой папке.

Методы класса

//--- метод инициализации:
bool Init(                  // возвращает false при ошибке, при успехе - true
   int  period      = 14,   // период Momentum
   int  size_buffer = 256,  // размер кольцевого буфера
   bool as_series   = false // true, если таймсерия, иначе - false
   );
//--- метод расчета на основе таймсерии или индикаторного буфера:          
int MainOnArray(                  // возвращает количество обработанных элементов  
   const int     rates_total,     // размер массива array[]
   const int     prev_calculated, // обработано элементов на предыдущем вызове
   const double& array[],         // массив входных данных
   );
//--- метод расчета на основе отдельных последовательных элементов массива           
double MainOnValue(               // возвращает значение Momentum для заданного элемента
   const int    rates_total,      // размер массива
   const int    prev_calculated,  // обработано элементов массива
   const int    begin,            // откуда начинаются значимые данные массива
   const long   value,            // значение элемента массива
   const int    index             // индекс элемента
   );
//--- методы доступа к данным:
int                 BarsRequired(); // Возвращает необходимое количество баров для построения индикатора
string              Name();         // Возвращает имя индикатора
int                 Period();       // Возвращает период
int                 Size();         // Возвращает размер кольцевого буфера

Получать рассчитанные данные  индикатора из кольцевого буфера можно как из обычного массива. Например:

//--- класс с методами расчета индикатора Momentum:
#include <IncOnRingBuffer\CMomentumOnRingBuffer.mqh>
CMomentumOnRingBuffer momentum;

...

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate (const int rates_total,      // размер массива price[]
                 const int prev_calculated,  // обработано баров на предыдущем вызове
                 const int begin,            // откуда начинаются значимые данные
                 const double& price[])      // массив для расчета
  {
//--- расчет индикатора на основе таймсерии:
   momentum.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price);

...
 
//--- используем данные из кольцевого буфера "momentum",
//    например,скопируем данные в индикаторный буфер:
   for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++)
      Momentum_Buffer[i] = momentum[rates_total-1-i]; // линия индикатора

...

//--- return value of prev_calculated for next call:
   return(rates_total);
  }

Обратите внимание, что индексация в кольцевом буфере как в таймсерии.

Примеры

  1. Файл Test_Momentum_OnArrayRB.mq5 - рассчитывает индикатор на основе ценовой таймсерии. Демонстрируется применение метода MainOnArray()
  2. Файл  Test_Momentum_OnValueRB.mq5 демонстрирует использование метода MainOnValue(). Сначала рассчитывается и строится индикатор Momentum. Затем на основе кольцевого буфера этого индикатора строится еще один Momentum. 


Результат работы Test_Momentum_OnArrayRB.mq5 с размером кольцевого буфера в 256 элементов



Результат работы Test_Momentum_OnValueRB.mq5 с размером кольцевого буфера в 256 элементов

 

При написании кода использовались наработки MetaQuotes Software Corp.Integer и GODZILLA

