Класс для построения Momentum с использованием кольцевого буфера - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 2613
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Описание
Класс CMomentumOnRingBuffer предназначен для расчета технического индикатора Темпа (Momentum) с использованием алгоритма кольцевого буфера.
Декларация
class CMomentumOnRingBuffer : public CArrayRing
Заголовок
#include <IncOnRingBuffer\CMomentumOnRingBuffer.mqh>
Файл класса CMomentumOnRingBuffer.mqh нужно поместить в папку IncOnRingBuffer, которую необходимо создать в MQL5\Include\. К описанию прикреплены два файла с примерами, которые используют класс из этой папки. Файл с классом кольцевого буфера тоже должен быть в этой папке.
Методы класса
//--- метод инициализации: bool Init( // возвращает false при ошибке, при успехе - true int period = 14, // период Momentum int size_buffer = 256, // размер кольцевого буфера bool as_series = false // true, если таймсерия, иначе - false );
//--- метод расчета на основе таймсерии или индикаторного буфера: int MainOnArray( // возвращает количество обработанных элементов const int rates_total, // размер массива array[] const int prev_calculated, // обработано элементов на предыдущем вызове const double& array[], // массив входных данных );
//--- метод расчета на основе отдельных последовательных элементов массива double MainOnValue( // возвращает значение Momentum для заданного элемента const int rates_total, // размер массива const int prev_calculated, // обработано элементов массива const int begin, // откуда начинаются значимые данные массива const long value, // значение элемента массива const int index // индекс элемента );
//--- методы доступа к данным: int BarsRequired(); // Возвращает необходимое количество баров для построения индикатора string Name(); // Возвращает имя индикатора int Period(); // Возвращает период int Size(); // Возвращает размер кольцевого буфера
Получать рассчитанные данные индикатора из кольцевого буфера можно как из обычного массива. Например:
//--- класс с методами расчета индикатора Momentum: #include <IncOnRingBuffer\CMomentumOnRingBuffer.mqh> CMomentumOnRingBuffer momentum; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate (const int rates_total, // размер массива price[] const int prev_calculated, // обработано баров на предыдущем вызове const int begin, // откуда начинаются значимые данные const double& price[]) // массив для расчета { //--- расчет индикатора на основе таймсерии: momentum.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... //--- используем данные из кольцевого буфера "momentum", // например,скопируем данные в индикаторный буфер: for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++) Momentum_Buffer[i] = momentum[rates_total-1-i]; // линия индикатора ... //--- return value of prev_calculated for next call: return(rates_total); }
Обратите внимание, что индексация в кольцевом буфере как в таймсерии.
Примеры
- Файл Test_Momentum_OnArrayRB.mq5 - рассчитывает индикатор на основе ценовой таймсерии. Демонстрируется применение метода MainOnArray()
- Файл Test_Momentum_OnValueRB.mq5 демонстрирует использование метода MainOnValue(). Сначала рассчитывается и строится индикатор Momentum. Затем на основе кольцевого буфера этого индикатора строится еще один Momentum.
Результат работы Test_Momentum_OnArrayRB.mq5 с размером кольцевого буфера в 256 элементов При написании кода использовались наработки MetaQuotes Software Corp., Integer и GODZILLA
Результат работы Test_Momentum_OnValueRB.mq5 с размером кольцевого буфера в 256 элементов
Результат работы Test_Momentum_OnArrayRB.mq5 с размером кольцевого буфера в 256 элементов
При написании кода использовались наработки MetaQuotes Software Corp., Integer и GODZILLA
