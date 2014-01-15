Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_BrakeMA - Asesor Experto para MetaTrader 5
Descripcion:
EA Exp_BrakeMA basado en señales tomadas del semáforo BrakeMA, indicador de señal de tendencia. La señal se forma cuando una barra se está cerrando si hay reversión del indicador mediante el cambio de color y la aparición de un gran punto de color.
Colocar el fichero compilado BrakeMA.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Los parámetros de entrada por defecto del EA que se han utilizado durante las pruebas, se muestran a continuación. Durante las pruebas no han sido utilizados ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Instancias del histórico de operaciones en el gráfico.
Resultados de las pruebas para el 2011 con H4 XAUUSD:
Fig. 2. Gráficos de resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1099
