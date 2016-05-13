Beschreibung

Die CMomentumOnRingBuffer Klasse wurde zur Berechnung des technischen Indikators Momentum (Momentum) mit Hilfe des Algorithmus des Ringbuffers entworfen.

Deklaration

class CMomentumOnRingBuffer : public CArrayRing

Titel

#include <IncOnRingBuffer\CMomentumOnRingBuffer.mqh>

Die Datei der CMomentumOnRingBuffer.mqh Klasse muss in den IncOnRingBuffer Ordner kopiert werden, der in MQL5\Include\ erzeugt werden muss. Zwei Dateien mit Beispielen die von dieser Klasse verwendet werden wurden dieser Beschreibung angehängt. Die Datei mit der Klasse vom Ringbuffer muss auch in diesem Ordner sein.

Klassenmethoden

bool Init( int period = 14 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false ); int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & array[], ); double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const long value, const int index ); int BarsRequired(); string Name(); int Period (); int Size();

Die berechneten Daten des Indikators vom Ringbuffer zu erhalten ist wie bei gewöhnlichen Arrays möglich. Zum Beispiel:

#include <IncOnRingBuffer\CMomentumOnRingBuffer.mqh> CMomentumOnRingBuffer momentum; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[]) { momentum.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) Momentum_Buffer[i] = momentum[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

Beachten Sie, dass die Indexierung für den Ringbuffer die gleiche ist, wie für Zeitreihen.

Beispiele

Die Test_Momentum_OnArrayRB.mq5 Datei berechnet den Indikatoren auf Basis der Preiszeitreihe. Die Anwendung der MainOnArray() Methode wird demonstriert Die Test_Momentum_OnValueRB.mq5 Datei demonstriert die Verwendung der MainOnValue() Methode. Zuerst wird der Momentum Indikator berechnet und gezeichnet. Dann wird auf Basis des Ringbuffer dieses Indikators ein weiterer Momentum -Indikator gezeichnet.