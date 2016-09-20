説明

CStochasticOnRingBufferクラスは リングバッファアルゴリズムを使用したモメンタム（Momentum） テクニカル指標の計算のために設計されています。

宣言

class CMomentumOnRingBuffer : public CArrayRing

タイトル

#include <IncOnRingBuffer\CMomentumOnRingBuffer.mqh>

CMomentumOnRingBuffer.mqhクラスファイルはMQL5\Include\に作成されたIncOnRingBufferフォルダに配置されます。クラスによって使用されるこのフォルダからの2つのファイルの例は説明に添付されています。リングバッファクラスもまたこのフォルダになければなりません。

クラスメソッド

bool Init( int period = 14 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false ); int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & array[], ); double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const long value, const int index ); int BarsRequired(); string Name(); int Period (); int Size();

リングバッファからの指標の計算されたデータを取得するは、通常の配列から同様に可能です。例を示します。

#include <IncOnRingBuffer\CMomentumOnRingBuffer.mqh> CMomentumOnRingBuffer momentum; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[]) { momentum.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) Momentum_Buffer[i] = momentum[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

リングバッファでの索引付けは時系列と同じであることにご注意ください。

例

Test_ADX_OnArrayRB.mq5ファイルは価格の時系列に基づいて指標を計算します。MainOnArray()メソッドの適用が実証されます。 Test_Momentum_OnValueRB.mq5ファイルはMainOnValue()メソッドの使用法を実証します。初めにモメンタム指標が計算されて描画されます。次に、この指標のリングバッファに基づいて、もう1つのモメンタム指標が算出されます。