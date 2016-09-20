CodeBaseKategorien
Der Indikator SlopeDirectionLine_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen von drei Bars des Indikators SlopeDirectionLine in Form von drei grafischen Objekten, deren Farbe die Trend-Richtung bestimmen.

in Abb.1. Der Indikator SlopeDirectionLine_HTF_Signal

Eingabeparameter des Indikators:

Die Timeframe und der Name der Finanz-Aktiv, über der die Berechnung des Indikators durchgeführt wird, kann man durch den entsprechenden Eingangsvariablen des Indikators wechseln. Wenn die Werte des Eingangsparameters Symbol_ (Finanz-Aktiv) leer wird, dann wird als Finanz-Aktiv das aktuelle Werkzeug des Charts verwendet.

//+-----------------------------------+
//| Eingabeparameter des Indikators      |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // Finanzaktive
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe des Indikators für die Berechnung des Indikators

Alle Eingabeparameter des Indikators kann man zu drei Gruppen teilen:

  1. Die Eingabeparameter des Indikators SlopeDirectionLine, zu den die notwendigen Erklärungen auf der Webseite hinterlassen wurden, die auch dem Indikator SlopeDirectionLine gewidmet wurden, und die ich überspringe.
  2. Die Eingabeparameter des Indikators SlopeDirectionLineHTF_Signal, die für die visuelle Anzeige des Indikators nötig sind:
    //--- Die Einstellungen der Anzeige des Indikators
input string Symbols_Sirname="SlopeDirectionLine_Label_"; // Die Namen von Merkmalen des Indikators
input color UpSymbol_Color=clrBlue;        // Die Farbe des Wachtumssymbols
input color DnSymbol_Color=clrRed;         // Die Farbe des Abstiegsssymbols
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;   // Die Farbe des Indikatorsnamens
input uint Symbols_Size=34;                // Die Größe des Symbolssignals
input uint Font_Size=15;                   // Die Größe des Namen-Schrifts des Indikators
input int X_3=120;                         // Die horizontale Verschiebung des Namens
input int Y_3=10;                          // Die vertikale Verschiebung des Namens
input bool ShowIndName=true;               // Die Anzeige des Indikator-Namens
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Der Winkel des Standortes
input uint X_=0;                           // Die horizontale Verschiebung des Namens
input uint Y_=0;                           // Die vertikale Verschiebung des Namens

Wenn es die Verwundung von mehreren Indikatoren SlopeDirectionLine_HTF_Signal auf einem Chart vorgesehen ist, für jeden von ihnen muss den Wert der Zeile-Variable Symbols_Sirname sein (der Name der Anzeigemarkierungen).

Für die Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators SlopeDirectionLine. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

Die Indikatoren verwenden die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13955

