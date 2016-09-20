und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
SlopeDirectionLine_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
786
Der Indikator SlopeDirectionLine_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen von drei Bars des Indikators SlopeDirectionLine in Form von drei grafischen Objekten, deren Farbe die Trend-Richtung bestimmen.
Eingabeparameter des Indikators:
Die Timeframe und der Name der Finanz-Aktiv, über der die Berechnung des Indikators durchgeführt wird, kann man durch den entsprechenden Eingangsvariablen des Indikators wechseln. Wenn die Werte des Eingangsparameters Symbol_ (Finanz-Aktiv) leer wird, dann wird als Finanz-Aktiv das aktuelle Werkzeug des Charts verwendet.
//+-----------------------------------+ //| Eingabeparameter des Indikators | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Finanzaktive input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe des Indikators für die Berechnung des Indikators
Alle Eingabeparameter des Indikators kann man zu drei Gruppen teilen:
- Die Eingabeparameter des Indikators SlopeDirectionLine, zu den die notwendigen Erklärungen auf der Webseite hinterlassen wurden, die auch dem Indikator SlopeDirectionLine gewidmet wurden, und die ich überspringe.
- Die Eingabeparameter des Indikators SlopeDirectionLineHTF_Signal, die für die visuelle Anzeige des Indikators nötig sind:
//--- Die Einstellungen der Anzeige des Indikators input string Symbols_Sirname="SlopeDirectionLine_Label_"; // Die Namen von Merkmalen des Indikators input color UpSymbol_Color=clrBlue; // Die Farbe des Wachtumssymbols input color DnSymbol_Color=clrRed; // Die Farbe des Abstiegsssymbols input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Die Farbe des Indikatorsnamens input uint Symbols_Size=34; // Die Größe des Symbolssignals input uint Font_Size=15; // Die Größe des Namen-Schrifts des Indikators input int X_3=120; // Die horizontale Verschiebung des Namens input int Y_3=10; // Die vertikale Verschiebung des Namens input bool ShowIndName=true; // Die Anzeige des Indikator-Namens input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Der Winkel des Standortes input uint X_=0; // Die horizontale Verschiebung des Namens input uint Y_=0; // Die vertikale Verschiebung des Namens
Wenn es die Verwundung von mehreren Indikatoren SlopeDirectionLine_HTF_Signal auf einem Chart vorgesehen ist, für jeden von ihnen muss den Wert der Zeile-Variable Symbols_Sirname sein (der Name der Anzeigemarkierungen).
Für die Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators SlopeDirectionLine. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
Die Indikatoren verwenden die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13955
