Der Indikator SlopeDirectionLine_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen von drei Bars des Indikators SlopeDirectionLine in Form von drei grafischen Objekten, deren Farbe die Trend-Richtung bestimmen.

Eingabeparameter des Indikators:

Die Timeframe und der Name der Finanz-Aktiv, über der die Berechnung des Indikators durchgeführt wird, kann man durch den entsprechenden Eingangsvariablen des Indikators wechseln. Wenn die Werte des Eingangsparameters Symbol_ (Finanz-Aktiv) leer wird, dann wird als Finanz-Aktiv das aktuelle Werkzeug des Charts verwendet.

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ;

Alle Eingabeparameter des Indikators kann man zu drei Gruppen teilen:

Die Eingabeparameter des Indikators SlopeDirectionLine, zu den die notwendigen Erklärungen auf der Webseite hinterlassen wurden, die auch dem Indikator SlopeDirectionLine gewidmet wurden, und die ich überspringe. Die Eingabeparameter des Indikators SlopeDirectionLineHTF_Signal, die für die visuelle Anzeige des Indikators nötig sind: input string Symbols_Sirname= "SlopeDirectionLine_Label_" ; input color UpSymbol_Color= clrBlue ; input color DnSymbol_Color= clrRed ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int X_3= 120 ; input int Y_3= 10 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 0 ;

Wenn es die Verwundung von mehreren Indikatoren SlopeDirectionLine_HTF_Signal auf einem Chart vorgesehen ist, für jeden von ihnen muss den Wert der Zeile-Variable Symbols_Sirname sein (der Name der Anzeigemarkierungen).

Für die Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators SlopeDirectionLine. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

Die Indikatoren verwenden die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.