Индикатор SlopeDirectionLine_HTF_Signal выводит направление тренда с трех баров индикатора SlopeDirectionLine в виде трех графических объектов, цвет которых и определяет направление тренда.

Входные параметры индикатора:

Таймфрейм и имя финансового актива, по которым делается расчет индикатора, можно менять, используя для этого соответствующие входные переменные индикатора. Если значение входного параметра Symbol_ (финансовый актив) оказывается пустым, то в качестве финансового актива будет использован текущий инструмент графика.

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ;

Все входные параметры можно разбить на две большие группы:

Входные параметры индикатора SlopeDirectionLine, необходимые пояснения к которым были сделаны на странице, посвященной самому индикатору SlopeDirectionLine, и которые я пропускаю. Входные параметры индикатора SlopeDirectionLineHTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора: input string Symbols_Sirname= "SlopeDirectionLine_Label_" ; input color UpSymbol_Color= clrBlue ; input color DnSymbol_Color= clrRed ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int X_3= 120 ; input int Y_3= 10 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 0 ;

Если предполагается использование нескольких индикаторов SlopeDirectionLine_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть значение строковой переменной Symbols_Sirname (название для меток индикатора).

Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора SlopeDirectionLine.

Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".