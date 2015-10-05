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Индикаторы

SlopeDirectionLine_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор SlopeDirectionLine_HTF_Signal выводит направление тренда с трех баров индикатора SlopeDirectionLine в виде трех графических объектов, цвет которых и определяет направление тренда.

Рис.1. Индикатор SlopeDirectionLine_HTF_Signal

Входные параметры индикатора:

Таймфрейм и имя финансового актива, по которым делается расчет индикатора, можно менять, используя для этого соответствующие входные переменные индикатора. Если значение входного параметра Symbol_ (финансовый актив) оказывается пустым, то в качестве финансового актива будет использован текущий инструмент графика.

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // Финансовый актив
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм индикатора для расчета индикатора

Все входные параметры можно разбить на две большие группы:

  1. Входные параметры индикатора SlopeDirectionLine, необходимые пояснения к которым были сделаны на странице, посвященной самому индикатору SlopeDirectionLine, и которые я пропускаю.
  2. Входные параметры индикатора SlopeDirectionLineHTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //--- настройки отображения индикатора
input string Symbols_Sirname="SlopeDirectionLine_Label_"; // Название для меток индикатора
input color UpSymbol_Color=clrBlue;        // Цвет символа роста
input color DnSymbol_Color=clrRed;         // Цвет символа падения
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;   // Цвет названия индикатора
input uint Symbols_Size=34;                // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=15;                   // Размер шрифта названия индикатора
input int X_3=120;                         // Смещение названия по горизонтали
input int Y_3=10;                          // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;               // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения
input uint X_=0;                           // Смещение по горизонтали
input uint Y_=0;                           // Смещение по вертикали

Если предполагается использование нескольких индикаторов SlopeDirectionLine_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть значение строковой переменной Symbols_Sirname (название для меток индикатора).

Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора SlopeDirectionLine.

Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

KRI_HTF KRI_HTF

Индикатор KRI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_XDerivative Exp_XDerivative

Эксперт Exp_XDerivative построен на основе изменения направления движения осциллятора XDerivative.

XKRI_Histogram XKRI_Histogram

Сглаженный осциллятор KRI, выполненный в виде цветной гистограммы.

KRICandle KRICandle

Индикатор KRI в свечном виде.