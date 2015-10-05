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SlopeDirectionLine_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор SlopeDirectionLine_HTF_Signal выводит направление тренда с трех баров индикатора SlopeDirectionLine в виде трех графических объектов, цвет которых и определяет направление тренда.
Входные параметры индикатора:
Таймфрейм и имя финансового актива, по которым делается расчет индикатора, можно менять, используя для этого соответствующие входные переменные индикатора. Если значение входного параметра Symbol_ (финансовый актив) оказывается пустым, то в качестве финансового актива будет использован текущий инструмент графика.
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Финансовый актив input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм индикатора для расчета индикатора
Все входные параметры можно разбить на две большие группы:
- Входные параметры индикатора SlopeDirectionLine, необходимые пояснения к которым были сделаны на странице, посвященной самому индикатору SlopeDirectionLine, и которые я пропускаю.
- Входные параметры индикатора SlopeDirectionLineHTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
//--- настройки отображения индикатора input string Symbols_Sirname="SlopeDirectionLine_Label_"; // Название для меток индикатора input color UpSymbol_Color=clrBlue; // Цвет символа роста input color DnSymbol_Color=clrRed; // Цвет символа падения input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Цвет названия индикатора input uint Symbols_Size=34; // Размер символов сигнала input uint Font_Size=15; // Размер шрифта названия индикатора input int X_3=120; // Смещение названия по горизонтали input int Y_3=10; // Смещение названия по вертикали input bool ShowIndName=true; // Отображение названия индикатора input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения input uint X_=0; // Смещение по горизонтали input uint Y_=0; // Смещение по вертикали
Если предполагается использование нескольких индикаторов SlopeDirectionLine_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть значение строковой переменной Symbols_Sirname (название для меток индикатора).
Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора SlopeDirectionLine.
Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Индикатор KRI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_XDerivative
Эксперт Exp_XDerivative построен на основе изменения направления движения осциллятора XDerivative.
Сглаженный осциллятор KRI, выполненный в виде цветной гистограммы.KRICandle
Индикатор KRI в свечном виде.