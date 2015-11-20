请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
SlopeDirectionLine_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1406
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标 SlopeDirectionLine_HTF_Signal 显示趋势方向, 三个图形对象来自 SlopeDirectionLine 指标的三根柱线, 颜色在根据趋势方向判断。
指标输入参数:
用于指标计算的金融资产的时间帧和名称可在指标输入参数里适当地修改。如果 Symbol_ (金融资产) 输入参数为空, 则当前图表品种将被用作金融资产。
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融资产 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指标计算的时间帧
所有输入参数可划分为两个大组:
- 有关 SlopeDirectionLine 指标的输入参数信息, 可在其 描述里找到。
- SlopeDirectionLineHTF_Signal 指标所需要的可视化输入参数:
//--- 指标显示设置 input string Symbols_Sirname="SlopeDirectionLine_Label_"; // 指标标签名 input color UpSymbol_Color=clrBlue; // 上涨符号颜色 input color DnSymbol_Color=clrRed; // 下跌符号颜色 input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // 指标名颜色 input uint Symbols_Size=34; // 信号符号大小 input uint Font_Size=15; // 指标名字号 input int X_3=120; // 水平名位移 input int Y_3=10; // 垂直名位移 input bool ShowIndName=true; // 指标名显示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 显示边角 input uint X_=0; // 水平位移 input uint Y_=0; // 垂直位移
如果在同一图表中使用若干 SlopeDirectionLine_HTF_Signal 指标, 它们的每一个都应该有自己的名称 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。
此指标需要编译的指标文件 SlopeDirectionLine。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
本指标使用的 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被复制到 终端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13955
KRI_HTF
指标 KRI 在输入参数中有时间帧选项。Exp_XDerivative
基于 XDerivative 振荡器方向改变的 Exp_XDerivative EA。
XKRI_Histogram
平滑的 KRI 振荡器, 以彩色直方图的形式实现。KRICandle
指标 KRI 以蜡烛条序列的形式实现。