指标 SlopeDirectionLine_HTF_Signal 显示趋势方向, 三个图形对象来自 SlopeDirectionLine 指标的三根柱线, 颜色在根据趋势方向判断。

指标输入参数:

用于指标计算的金融资产的时间帧和名称可在指标输入参数里适当地修改。如果 Symbol_ (金融资产) 输入参数为空, 则当前图表品种将被用作金融资产。

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ;

所有输入参数可划分为两个大组:

有关 SlopeDirectionLine 指标的输入参数信息, 可在其 描述里找到。 SlopeDirectionLineHTF_Signal 指标所需要的可视化输入参数: input string Symbols_Sirname= "SlopeDirectionLine_Label_" ; input color UpSymbol_Color= clrBlue ; input color DnSymbol_Color= clrRed ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int X_3= 120 ; input int Y_3= 10 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 0 ;

如果在同一图表中使用若干 SlopeDirectionLine_HTF_Signal 指标, 它们的每一个都应该有自己的名称 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。

此指标需要编译的指标文件 SlopeDirectionLine。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

本指标使用的 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被复制到 终端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。