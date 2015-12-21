O indicador SlopeDirectionLine_HTF_Signal apresenta as direções da tendência a partir de três barras do indicador SlopeDirectionLine na forma três objetos gráficos, com cores determinando a direção da tendência

Parâmetros de entrada do Indicador:

Um timeframe e o nome de um ativo financeiro utilizados no cálculo do indicador podem ser alterados pelos parâmetros de entrada do indicador. Se o parâmetro de entrada "Symbol_" (ativo financeiro) estiver vazio, o símbolo do gráfico atual será usado como o ativo financeiro.

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ;

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

As informações sobre os parâmetros de entrada do indicador SlopeDirectionLine podem ser encontradas na sua descrição. Os parâmetros de entrada que são necessários para a visualização do indicador SlopeDirectionLineHTF_Signal: input string Symbols_Sirname= "SlopeDirectionLine_Label_" ; input color UpSymbol_Color= clrBlue ; input color DnSymbol_Color= clrRed ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int X_3= 120 ; input int Y_3= 10 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 0 ;

No caso de vários indicadores SlopeDirectionLine_HTF_Signal serem usados no gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio valor na variável sequencial do parâmetro Symbols_Sirname (nomes das etiquetas do indicador).

Requer a compilação do arquivo do indicador SlopeDirectionLine. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copie no <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrita no artigo "SÉRIE DE PREÇO MÉDIO PARA CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS SEM UTILIZAR BUFFERS ADICIONAIS".