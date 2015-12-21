CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

SlopeDirectionLine_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1067
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador SlopeDirectionLine_HTF_Signal apresenta as direções da tendência a partir de três barras do indicador SlopeDirectionLine na forma três objetos gráficos, com cores determinando a direção da tendência

Fig.1. O indicador SlopeDirectionLine_HTF_Signal

Parâmetros de entrada do Indicador:

Um timeframe e o nome de um ativo financeiro utilizados no cálculo do indicador podem ser alterados pelos parâmetros de entrada do indicador. Se o parâmetro de entrada "Symbol_" (ativo financeiro) estiver vazio, o símbolo do gráfico atual será usado como o ativo financeiro.

//+------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do Indicador |
//+------------------------------------+
input string Symbol_="";                   // Ativo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe do Indicador para cálculo

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

  1. As informações sobre os parâmetros de entrada do indicador SlopeDirectionLine podem ser encontradas na sua descrição.
  2. Os parâmetros de entrada que são necessários para a visualização do indicador SlopeDirectionLineHTF_Signal:
    //--- Configurações de exibição do indicador
input string Symbols_Sirname="SlopeDirectionLine_Label_"; // Nomes das etiquetas do indicador
input color UpSymbol_Color=clrBlue;        // Cor do símbolo da tendência de alta
input color DnSymbol_Color=clrRed;         // Cor do símbolo da tendência de baixa
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;   // Nome da cor do indicador
input uint Symbols_Size=34;                // Tamanho dos símbolos de sinal
input uint Font_Size=15;                   // Tamanho da fonte do Nome do indicador
input int X_3=120;                         // Deslocamento horizontal do nome
input int Y_3=10;                          // Deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;               // Exibição do nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Canto de exibição
input uint X_=0;                           // Deslocamento horizontal
input uint Y_=0;                           // Deslocamento vertical

No caso de vários indicadores SlopeDirectionLine_HTF_Signal serem usados no gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio valor na variável sequencial do parâmetro Symbols_Sirname (nomes das etiquetas do indicador).

Requer a compilação do arquivo do indicador SlopeDirectionLine. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copie no <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrita no artigo "SÉRIE DE PREÇO MÉDIO PARA CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS SEM UTILIZAR BUFFERS ADICIONAIS".

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13955

KRI_HTF KRI_HTF

O indicador KRI com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

Exp_XDerivative Exp_XDerivative

O Expert Advisor Exp_XDerivative é baseado na mudança de direção do oscilador XDerivative.

XKRI_Histogram XKRI_Histogram

O oscilador KRI suavizado implementado como um histograma colorido.

KRICandle KRICandle

O indicador KRI implementado como uma sequência de candles.