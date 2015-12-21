Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
SlopeDirectionLine_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1067
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador SlopeDirectionLine_HTF_Signal apresenta as direções da tendência a partir de três barras do indicador SlopeDirectionLine na forma três objetos gráficos, com cores determinando a direção da tendência
Parâmetros de entrada do Indicador:
Um timeframe e o nome de um ativo financeiro utilizados no cálculo do indicador podem ser alterados pelos parâmetros de entrada do indicador. Se o parâmetro de entrada "Symbol_" (ativo financeiro) estiver vazio, o símbolo do gráfico atual será usado como o ativo financeiro.
//+------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do Indicador | //+------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Ativo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe do Indicador para cálculo
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:
- As informações sobre os parâmetros de entrada do indicador SlopeDirectionLine podem ser encontradas na sua descrição.
- Os parâmetros de entrada que são necessários para a visualização do indicador SlopeDirectionLineHTF_Signal:
//--- Configurações de exibição do indicador input string Symbols_Sirname="SlopeDirectionLine_Label_"; // Nomes das etiquetas do indicador input color UpSymbol_Color=clrBlue; // Cor do símbolo da tendência de alta input color DnSymbol_Color=clrRed; // Cor do símbolo da tendência de baixa input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Nome da cor do indicador input uint Symbols_Size=34; // Tamanho dos símbolos de sinal input uint Font_Size=15; // Tamanho da fonte do Nome do indicador input int X_3=120; // Deslocamento horizontal do nome input int Y_3=10; // Deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Exibição do nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Canto de exibição input uint X_=0; // Deslocamento horizontal input uint Y_=0; // Deslocamento vertical
No caso de vários indicadores SlopeDirectionLine_HTF_Signal serem usados no gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio valor na variável sequencial do parâmetro Symbols_Sirname (nomes das etiquetas do indicador).
Requer a compilação do arquivo do indicador SlopeDirectionLine. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copie no <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrita no artigo "SÉRIE DE PREÇO MÉDIO PARA CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS SEM UTILIZAR BUFFERS ADICIONAIS".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13955
O indicador KRI com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.Exp_XDerivative
O Expert Advisor Exp_XDerivative é baseado na mudança de direção do oscilador XDerivative.
O oscilador KRI suavizado implementado como um histograma colorido.KRICandle
O indicador KRI implementado como uma sequência de candles.