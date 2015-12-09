インディケータ SlopeDirectionLine_HTF_SignalはインディケータSlopeDirectionLineの3つのバーからトレンドの傾向を、3つのグラフィックオブジェクトとして出力し、それらの色がトレンドの傾向を表します。

インディケータの入力パラメータ：

インディケータの計算が行われる時間軸と金融資産名は、然るべきインディケータの入力パラメータを使うことで変更することができます。もし入力パラメータのSymbol_（金融資産）が空欄である場合、金融資産として現在のチャートツールが用いられます。

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ;

全ての入力パラメータは2つの大きなグループに分けることができます。

SlopeDirectionLineインジケータの入力パラメータに関する情報は、こちらのページで見つけることができます。 インディケータの可視化の為に必要なインディケータSlopeDirectionLineHTF_Signalの入力パラメータ input string Symbols_Sirname= "SlopeDirectionLine_Label_" ; input color UpSymbol_Color= clrBlue ; input color DnSymbol_Color= clrRed ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int X_3= 120 ; input int Y_3= 10 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 0 ;

もし1つのチャートにインディケータSlopeDirectionLine_HTF_Signalがいくつか使用されることが予想される場合、それらの1つ1つにそれぞれの文字列変数Symbols_Sirname（インディケータの記号名）の値が必要です。

インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータSlopeDirectionLineのコンパイルされたファイルがある必要があります。

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。