ポケットに対して
インディケータ

SlopeDirectionLine_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
922
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータ　SlopeDirectionLine_HTF_SignalはインディケータSlopeDirectionLineの3つのバーからトレンドの傾向を、3つのグラフィックオブジェクトとして出力し、それらの色がトレンドの傾向を表します。

画像1インディケータ SlopeDirectionLine_HTF_Signal

インディケータの入力パラメータ：

インディケータの計算が行われる時間軸と金融資産名は、然るべきインディケータの入力パラメータを使うことで変更することができます。もし入力パラメータのSymbol_（金融資産）が空欄である場合、金融資産として現在のチャートツールが用いられます。

//+-----------------------------------+
//| インディケータの入力パラメータ      |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // 金融資産
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // インディケータの計算の為のインディケータの時間軸

全ての入力パラメータは2つの大きなグループに分けることができます。

  1. SlopeDirectionLineインジケータの入力パラメータに関する情報は、こちらのページで見つけることができます。
  2. インディケータの可視化の為に必要なインディケータSlopeDirectionLineHTF_Signalの入力パラメータ
    //--- インディケータの反映設定
input string Symbols_Sirname="SlopeDirectionLine_Label_"; // インディケータの記号名
input color UpSymbol_Color=clrBlue;        // 成長シンボルの色
input color DnSymbol_Color=clrRed;         // 下落シンボルの色
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;   // インディケータ名の色
input uint Symbols_Size=34;                // シグナルのシンボルのサイズ
input uint Font_Size=15;                   // インディケータ名のフォントの大きさ
input int X_3=120;                         // 水平の名前のオフセット
input int Y_3=10;                          // 垂直の名前のオフセット
input bool ShowIndName=true;               // インディケータ名の反映
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 配置角
input uint X_=0;                           // 水平オフセット
input uint Y_=0;                           // 垂直オフセット

もし1つのチャートにインディケータSlopeDirectionLine_HTF_Signalがいくつか使用されることが予想される場合、それらの1つ1つにそれぞれの文字列変数Symbols_Sirname（インディケータの記号名）の値が必要です。

インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータSlopeDirectionLineのコンパイルされたファイルがある必要があります。

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13955

