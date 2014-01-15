Descripción

La clase CMAOnRingBuffer está diseñada para el cálculo de las medias móviles (Moving Average) utilizando el algoritmo del buffer circular.

Declaración

class CMAOnRingBuffer : public CArrayRing

Título

#include <IncOnRingBuffer\CMAOnRingBuffer.mqh>

Archivo de la clase CMAOnRingBuffer.mqh debe colocarse en la carpeta IncOnRingBuffer que es necesario establecer en MQL5\Include\. Se adjuntan a la descripción dos archivos con los ejemplos utilizados por la clase de esta carpeta. El archivo con la clase del búfer circular también debe estar en esta carpeta.

Métodos de la clase

bool Init( int ma_period = 14 , ENUM_MA_METHOD ma_method = MODE_SMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double value , const int index );

int BarsRequired(); string Name(); string MAMethod(); int MAPeriod();

Es posible obtener los datos calculados del indicador desde el buffer circular a partir de la matriz habitual. Por ejemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CMAOnRingBuffer.mqh> CMAOnRingBuffer ma; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { ma.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) { MA_Buffer[i]=ma[rates_total- 1 -i]; } return (rates_total); }

Tenga en cuenta que esta indexación en el buffer circular es la misma que en una serie de tiempo.

Ejemplos

El indicador calcula el archivo Test_MA_OnArrayRB.mq5 sobre la base de los precios de las timeseries. Se demuestra la aplicación del método MainOnArray() Los archivos Test_MA_OnValueRB.mq5 demostrados utilizan el método MainOnValue(). Al principio el indicador MA se calcula y dibuja. Luego basándose en el búfer circular de este indicador, se calcula un indicador MA más.