説明

このクラスは、リングバッファアルゴリズムを使用したマネーフロー指数（Money Flow Index、MFII）テクニカル指標の計算のために設計されています。

宣言

class CMFIOnRingBuffer : public CArrayRing

タイトル

#include <IncOnRingBuffer\CMFIOnRingBuffer.mqh>

CMFIOnRingBuffer.mqhクラスファイルはMQL5\Include\に作成されたIncOnRingBufferフォルダに配置されます。クラスによって使用されるこのフォルダからの2つのファイルの例は説明に添付されています。リングバッファと移動平均クラスファイルもこのフォルダになければなりません。

クラスメソッド

bool Init( int period = 14 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA , ENUM_APPLIED_PRICE applied_price = PRICE_TYPICAL , ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume = VOLUME_TICK , int size_buffer = 256 , bool as_series = false ); int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[]); ); double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double open, const double high, const double low, const double close, const long tick_volume, const long volume, const int index ); int BarsRequired(); string Name(); int Period (); string Method(); ENUM_APPLIED_PRICE Price(); ENUM_APPLIED_VOLUME Volume(); int Size();

リングバッファからの指標の計算されたデータを取得するは、通常の配列から同様に可能です。例を示します。

#include <IncOnRingBuffer\CMFIOnRingBuffer.mqh> CMFIOnRingBuffer mfi; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { mfi.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,open,high,low,close,tick_volume,volume); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) MFI_Buffer[i] = mfi[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

リングバッファでの索引付けは時系列と同じであることにご注意ください。

例

Test_MFI_OnArrayRB.mq5ファイルは価格の時系列に基づいて指標を計算します。MainOnArray()メソッドの適用が実証されます。 Test_MFI_OnValueRB.mq5ファイルはMainOnValue()メソッドの使用法を実証します。初めにMFI指標が計算されて描画されます。次に、この指標のリングバッファに基づいて、もう1つのMFI指標が算出されます。