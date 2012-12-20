Ставь лайки и следи за новостями
Класс для построения MFI с использованием кольцевого буфера - индикатор для MetaTrader 5
Описание
Класс CMFIOnRingBuffer предназначен для расчета технического индикатора Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) с использованием алгоритма кольцевого буфера.
Декларация
class CMFIOnRingBuffer : public CArrayRing
Заголовок
#include <IncOnRingBuffer\CMFIOnRingBuffer.mqh>
Файл класса CMFIOnRingBuffer.mqh нужно поместить в папку IncOnRingBuffer, которую необходимо создать в MQL5\Include\. К описанию прикреплены два файла с примерами, которые используют класс из этой папки. Файл с классом кольцевого буфера и с классом Moving Average тоже должны быть в этой папке.
Методы класса
//--- метод инициализации: bool Init( // возвращает false при ошибке, // при успехе - true int period = 14, // период MFI ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA, // метод сглаживания ENUM_APPLIED_PRICE applied_price = PRICE_TYPICAL, // используемая для расчета цена ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume = VOLUME_TICK, // используемый для расчета объем int size_buffer = 256, // размер кольцевого буфера bool as_series = false // true, если таймсерия, иначе - false );
//--- метод расчета на основе таймсерий или индикаторных буферов: int MainOnArray( // возвращает количество обработанных элементов const int rates_total, // размер массивов const int prev_calculated, // обработано элементов на предыдущем вызове const double& open[], // цены открытия const double& high[], // максимальные цены const double& low[], // минимальные цены const double& close[], // цены закрытия const long& tick_volume[], // тиковый объем const long& volume[]); // биржевой объем );
//--- метод расчета на основе отдельных последовательных элементов массива double MainOnValue( // возвращает значение MFI для заданного элемента (бара) const int rates_total, // размер массива const int prev_calculated, // обработано элементов массива const int begin, // откуда начинаются значимые данные массива const double open, // цена открытия бара const double high, // максимальная цена бара const double low, // минимальная цена бара const double close, // цена закрытия бара const long tick_volume, // тиковый объем бара const long volume, // биржевой объем бара const int index // индекс элемента (бара) );
//--- методы доступа к данным: int BarsRequired(); // Возвращает необходимое количество баров для построения индикатора string Name(); // Возвращает имя индикатора int Period(); // Возвращает период string Method(); // Возвращает метод в виде текстовой строки ENUM_APPLIED_PRICE Price(); // Возвращает тип используемой цены ENUM_APPLIED_VOLUME Volume(); // Возвращает тип используемого объема int Size(); // Возвращает размер кольцевого буфера
Получать рассчитанные данные индикатора из кольцевого буфера можно как из обычного массива. Например:
//--- класс с методами расчета индикатора MFI: #include <IncOnRingBuffer\CMFIOnRingBuffer.mqh> CMFIOnRingBuffer mfi; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime& time[], const double& open[], const double& high[], const double& low[], const double& close[], const long& tick_volume[], const long& volume[], const int& spread[]) { //--- расчет индикатора на основе таймсерий: mfi.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,open,high,low,close,tick_volume,volume); ... //--- используем данные из кольцевых буферов "mfi", // например,скопируем данные в индикаторный буфер: for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++) MFI_Buffer[i] = mfi[rates_total-1-i]; // линия индикатора ... //--- return value of prev_calculated for next call: return(rates_total); }
Обратите внимание, что индексация в кольцевом буфере как в таймсерии.
Примеры
- Файл Test_MFI_OnArrayRB.mq5 - рассчитывает индикатор на основе ценовой таймсерии. Демонстрируется применение метода MainOnArray()
- Файл Test_MFI_OnValueRB.mq5 демонстрирует использование метода MainOnValue(). Сначала рассчитывается и строится индикатор MFI. Затем на основе кольцевого буфера этого индикатора строится еще один MFI.
Результат работы Test_MFI_OnArrayRB.mq5 с размером кольцевого буфера в 256 элементов При написании кода использовались наработки MetaQuotes Software Corp., Integer и GODZILLA
Результат работы Test_MFI_OnValueRB.mq5 с размером кольцевого буфера в 256 элементов
При написании кода использовались наработки MetaQuotes Software Corp., Integer и GODZILLA
