Описание

Класс CMFIOnRingBuffer предназначен для расчета технического индикатора Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

Декларация

class CMFIOnRingBuffer : public CArrayRing

Заголовок

#include <IncOnRingBuffer\CMFIOnRingBuffer.mqh>

Файл класса CMFIOnRingBuffer.mqh нужно поместить в папку IncOnRingBuffer, которую необходимо создать в MQL5\Include\. К описанию прикреплены два файла с примерами, которые используют класс из этой папки. Файл с классом кольцевого буфера и с классом Moving Average тоже должны быть в этой папке.

Методы класса

bool Init( int period = 14 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA , ENUM_APPLIED_PRICE applied_price = PRICE_TYPICAL , ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume = VOLUME_TICK , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[]); );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double open, const double high, const double low, const double close, const long tick_volume, const long volume, const int index );

int BarsRequired(); string Name(); int Period (); string Method(); ENUM_APPLIED_PRICE Price(); ENUM_APPLIED_VOLUME Volume(); int Size();

Получать рассчитанные данные индикатора из кольцевого буфера можно как из обычного массива. Например:

#include <IncOnRingBuffer\CMFIOnRingBuffer.mqh> CMFIOnRingBuffer mfi; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { mfi.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,open,high,low,close,tick_volume,volume); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) MFI_Buffer[i] = mfi[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

Обратите внимание, что индексация в кольцевом буфере как в таймсерии.

Примеры

Файл Test_MFI_OnArrayRB.mq5 - рассчитывает индикатор на основе ценовой таймсерии. Демонстрируется применение метода MainOnArray() Файл Test_MFI_OnValueRB.mq5 демонстрирует использование метода MainOnValue(). Сначала рассчитывается и строится индикатор MFI. Затем на основе кольцевого буфера этого индикатора строится еще один MFI.