A classe CMFIOnRingBuffer foi projetada para cálculo do indicador técnico Índice de Fluxo de Dinheiro (Money Flow Index, MFI) utilizando o algoritmo do buffer anel.

Declaração

class CMFIOnRingBuffer : public CArrayRing

Título

#include <IncOnRingBuffer\CMFIOnRingBuffer.mqh>

O arquivo da classe CMFIOnRingBuffer.mqh deve ser colocado na pasta IncOnRingBuffer que precisa ser criada em MQL5\Include\. Dois arquivos com exemplos são utilizados pela classe a partir desta pasta que está anexado para a descrição. Arquivo com a classe do buffer anel e a classe Média Móvel também devem estar nesta pasta.

Métodos de classe

bool Init( int period = 14 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA , ENUM_APPLIED_PRICE applied_price = PRICE_TYPICAL , ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume = VOLUME_TICK , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[]); );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double open, const double high, const double low, const double close, const long tick_volume, const long volume, const int index );

int BarsRequired(); string Name(); int Period (); string Method(); ENUM_APPLIED_PRICE Price(); ENUM_APPLIED_VOLUME Volume(); int Size();

Os dados calculados do indicador a partir do buffer anel são possíveis de serem obtidos a partir da array usual. Por exemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CMFIOnRingBuffer.mqh> CMFIOnRingBuffer mfi; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { mfi.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,open,high,low,close,tick_volume,volume); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) MFI_Buffer[i] = mfi[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

Por favor, note que a indexação no buffer anel é a mesma que na série temporal.

Exemplos:

O arquivo Test_MFI_OnArrayRB.mq5 calcula o indicador com base no preço das séries temporais. A aplicação do método MainOnArray() é demonstrado. O arquivo Test_MFI_OnValueRB.mq5 demonstra a utilização do método MainOnValue(). Primeiro o indicador MFI é calculado e desenhado. Em seguida, com base no buffer anel deste indicador, mais um indicador MFI é desenhado.

O resultado do trabalho do Test_MFI_OnArrayRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos

O resultado do trabalho do Test_MFI_OnValueRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos

Ao escrever código foram utilizados os desenvolvimentos da MetaQuotes Software Corp, Integer e GODZILLA.