Beschreibung

Die CMFIOnRingBuffer Klasse wurde zur Berechnung des technischen Indikators Money Flow Index (Money Flow Index, MFI) unter Verwendung des Algorithmus des Ringbuffers entwickelt.

Deklaration

class CMFIOnRingBuffer : public CArrayRing

Titel

#include <IncOnRingBuffer\CMFIOnRingBuffer.mqh>

Die Datei der CMFIOnRingBuffer.mqh Klasse muss in den IncOnRingBuffer Ordner kopiert werden, der in MQL5\Include\ erzeugt werden muss. Zwei Dateien mit Beispielen die von dieser Klasse verwendet werden wurden dieser Beschreibung angehängt. Die Datei mit der Klasse des Ringbuffers und die Klasse des Moving Average müssen sich auch in diesem Ordner befinden.

Klassenmethoden

bool Init( int period = 14 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMA , ENUM_APPLIED_PRICE applied_price = PRICE_TYPICAL , ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume = VOLUME_TICK , int size_buffer = 256 , bool as_series = false ); int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[]); ); double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double open, const double high, const double low, const double close, const long tick_volume, const long volume, const int index ); int BarsRequired(); string Name(); int Period (); string Method(); ENUM_APPLIED_PRICE Price(); ENUM_APPLIED_VOLUME Volume(); int Size();

Die berechneten Daten des Indikators vom Ringbuffer zu erhalten ist wie bei gewöhnlichen Arrays möglich. Zum Beispiel:

#include <IncOnRingBuffer\CMFIOnRingBuffer.mqh> CMFIOnRingBuffer mfi; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { mfi.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,open,high,low,close,tick_volume,volume); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) MFI_Buffer[i] = mfi[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

Beachten Sie, dass die Indexierung für den Ringbuffer die gleiche ist, wie für Zeitreihen.

Beispiele

Die Datei Test_MFI_OnArrayRB.mq5 berechnet den Indikator auf Basis der Preiszeitreihe. Die Anwendung der MainOnArray() Methode wird demonstriert Die Test_MFI_OnValueRB.mq5 Datei demonstriert die Verwendung der MainOnValue() Methode. Zuerst wird der MFI Indikator berechnet und gezeichnet. Dann wird auf Basis des Ringbuffer dieses Indikators ein weiterer MFI -Indikator gezeichnet.