Indicador TEMA_CUSTOM en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo TEMA_CUSTOM de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador TEMA_CUSTOM.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators

Fig. 1. Indicador TEMA_CUSTOMCandle