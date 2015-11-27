Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TEMA_CUSTOMCandle - indicador para MetaTrader 5
- 740
Indicador TEMA_CUSTOM en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo TEMA_CUSTOM de las series temporales de precio correspondientes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador TEMA_CUSTOM.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators
Fig. 1. Indicador TEMA_CUSTOMCandle
Indicador TEMA_CUSTOM con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.KPrmSt_HTF
Indicador KPrmSt con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Muestra la cantidad de símbolos decimales (cantidad de símbolos en la parte fraccionaria), la hora y la anotación de los puntos de enlace de los objetos gráficos.Exp_TEMA_CUSTOM
El experto Exp_TEMA_CUSTOM está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del oscilador TEMA_CUSTOM.