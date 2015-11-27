CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

TEMA_CUSTOMCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
740
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
tema_custom.mq5 (8.74 KB) ver
tema_customcandle.mq5 (9.6 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador TEMA_CUSTOM en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo TEMA_CUSTOM de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador TEMA_CUSTOM.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators

Fig. 1. Indicador TEMA_CUSTOMCandle

Fig. 1. Indicador TEMA_CUSTOMCandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13934

TEMA_CUSTOM_HTF TEMA_CUSTOM_HTF

Indicador TEMA_CUSTOM con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

KPrmSt_HTF KPrmSt_HTF

Indicador KPrmSt con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

id_digits_object id_digits_object

Muestra la cantidad de símbolos decimales (cantidad de símbolos en la parte fraccionaria), la hora y la anotación de los puntos de enlace de los objetos gráficos.

Exp_TEMA_CUSTOM Exp_TEMA_CUSTOM

El experto Exp_TEMA_CUSTOM está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del oscilador TEMA_CUSTOM.