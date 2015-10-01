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Индикаторы

TEMA_CUSTOMCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1980
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор TEMA_CUSTOM в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом TEMA_CUSTOM соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TEMA_CUSTOM.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор TEMA_CUSTOMCandle

Рис.1. Индикатор TEMA_CUSTOMCandle

TEMA_CUSTOM_HTF TEMA_CUSTOM_HTF

Индикатор TEMA_CUSTOM с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

KPrmSt_HTF KPrmSt_HTF

Индикатор KPrmSt с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

id_digits_object id_digits_object

Показывает количество десятичных знаков (количество знаков в дробной части), время и отметки точек привязок графических объектов.

Exp_TEMA_CUSTOM Exp_TEMA_CUSTOM

Эксперт Exp_TEMA_CUSTOM построен на основе изменения направления движения индикатора TEMA_CUSTOM.