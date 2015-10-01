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TEMA_CUSTOMCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор TEMA_CUSTOM в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом TEMA_CUSTOM соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TEMA_CUSTOM.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор TEMA_CUSTOMCandle
Индикатор TEMA_CUSTOM с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.KPrmSt_HTF
Индикатор KPrmSt с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Показывает количество десятичных знаков (количество знаков в дробной части), время и отметки точек привязок графических объектов.Exp_TEMA_CUSTOM
Эксперт Exp_TEMA_CUSTOM построен на основе изменения направления движения индикатора TEMA_CUSTOM.