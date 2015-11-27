CodeBaseSecciones
Indicadores

id_digits_object - indicador para MetaTrader 5

Dina Paches
Visualizaciones:
2224
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
Al clicar sobre algún objeto gráfico, este indicador muestra en la pestaña del terminal comercial "Expertos":

  • nombre y tipo de objeto sobre el que se ha clicado;
  • fechas y anotaciones de sus puntos de enlace;
  • cantidad de símbolos decimales tras la coma (cantidad de símbolos en la parte fraccionaria) en estas anotaciones de los puntos de enlace.

Trabaja con objetos gráficos en la ventana principal del gráfico y sus subventanas.

Puede ayudar a descubrir las anotaciones no normalizadas de los puntos de enlace de los objetos gráficos mostrando la cantidad de símbolos decimales en ellos detrás de la coma. La función disponible en este ayudante de programa para determinar la cantidad de símbolos en la parte fraccionaria puede aplicarse por separado o para algunos otros objetivos en otros programas.

Los objetos gráficos con los que puede trabajar este indicador son los siguientes:

Identificador: Descripción:
OBJ_HLINE
 Línea horizontal
OBJ_TREND
 Línea de tendencia
OBJ_TRENDBYANGLE
 Línea de tendencia por ángulo
OBJ_CYCLES
 Líneas cíclicas
OBJ_ARROWED_LINE
 Objeto "Línea con flecha"
OBJ_CHANNEL
 Canal equidistante
OBJ_PITCHFORK
 Tridente Andrews
OBJ_GANNLINE
 Línea de Gann
OBJ_GANNFAN
 Abanico de Gann
OBJ_GANNGRID
 Retícula de Gann
OBJ_FIBO
 Retrocesos de Fibonacci
OBJ_FIBOTIMES
 Zonas temporales de Fibonacci
OBJ_FIBOFAN
 Abanico de Fibonacci
OBJ_FIBOARC
 Arcos de Fibonacci
OBJ_FIBOCHANNEL
 Canal de Fibonacci
OBJ_EXPANSION
 Expansiones de Fibonacci
OBJ_ELLIOTWAVE5
 Elliott de 5 ondas (Onda de impulso de Elliott)
OBJ_ELLIOTWAVE3
 Elliott de 3 ondas (Onda correctiva de Elliott)
OBJ_RECTANGLE
 Rectángulo
OBJ_TRIANGLE
 Triángulo
OBJ_ELLIPSE
 Elipse
OBJ_ARROW_THUMB_UP
 Signo "Bien" (pulgar hacia arriba)
OBJ_ARROW_THUMB_DOWN
 Signo "Mal" (pulgar hacia abajo)
OBJ_ARROW_UP
 Signo "Flecha hacia arriba"
OBJ_ARROW_DOWN
 Signo "Flecha hacia abajo"
OBJ_ARROW_STOP
 Signo "Stop"
OBJ_ARROW_CHECK
 Signo "Palomita" (visto)
OBJ_ARROW_LEFT_PRICE
Etiqueta izquierda de precio
OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE
 Etiqueta derecha de precio
OBJ_ARROW_BUY
 Signo "Buy"
OBJ_ARROW_SELL
 Signo "Sell"
OBJ_ARROW
 Objeto "Flecha"
OBJ_TEXT
 Objeto "Texto"

 

Ocurre con cierta frecuencia que los indicadores establecidos en las subventanas del gráfico tienen anotaciones que se distinguen de la ventana principal del gráfico por su número de símbolos decimales. Con ayuda de este mismo programa auxiliar se puede controlar también en los objetos gráficos establecidos en las subventanas de los indicadores si los valores de sus puntos de enlace según la cantidad de símbolos en la parte fraccionaria son correctos. Independientemente de cuántos símbolos decimales se hayan establecido en la ventana principal:

Fig. 1. Subventana del indicador CCI con anotaciones decimales de dos dígitos en un gráfico con cotizaciones de cinco dígitos. Línea de tendencia en la subventana CCI con anotaciones decimales de dos dígitos


Fig. 2. Subventana del indicador MACD con anotaciones de seis dígitos en un gráfico con cotizaciones de cinco dígitos. Línea de tendencia en la subventana MACD con anotaciones decimales de seis dígitos



Fig. 3. Anotaciones de los puntos de enlace de la onda de impulso de Elliott de 5 ondas en la ventana principal del gráfico

Al aplicar el indicador id_digits_objects es posible topar con divergencias que pueden parecer extrañas. Por ejemplo, más abajo, en la fig. 4 se ve que en el gráfico con cotizaciones de cinco dígitos, la línea horizontal tiene claramente cinco dígitos decimales, y en las propiedades de esta línea también posee cinco dígitos decimales, pero el indicador de "forma descarada", muestra ocho:

Fig. 4. id_digits_object ha detectado una anotación no normalizada en la línea horizontal

Si esto sucediese al pulsar sobre el gráfico de un objeto gráfico establecido por el programa, significa que en caso de que sea necesario, hay que comprobar que se haya aplicado la normalización de valores al establecer los objetos en el código de aquel programa que creó tal objeto en el gráfico. Si el objeto ha sido establecido en el gráfico de forma manual, entonces se corregirá en caso necesario su anotación de manera manual de la siguiente forma:

  • en la pestaña "Parámetros" del diálogo de propiedades de un objeto así, clique en el valor de la anotación del punto de su enlace (si tiene varios valores de punto de enlace, entonces bastará con pulsar en el superior, por ejemplo);
  • pulse el botón "Ok", cerrando con ello la ventana de diálogo de las propiedades de este objeto.

Después de ello, pulse de nuevo en el objeto, para comprobar con ayuda de id_digits_object que los valores se han normalizado. En los dibujos 5 y 6 más abajo se muestra el orden visualizado de las acciones descritas:

Fig. 5. Normalización de las anotaciones de un objeto establecido en el gráfico manualmente, a través de la ventana de diálogo de sus propiedades



Fig. 6. Se trata de una línea horizontal, pero con una anotación normalizada

Sin embargo, para normalizar las anotaciones de los puntos de enlace de los objetos establecidos en el gráfico de forma manual se pueden usar métodos de programa, en caso de que sea necesario. Así, por ejemplo, para las líneas de tendencia horizontales y los niveles de Fibonacci hay un indicador ya listo: ID Rounding or deleting 3 for MT5, que puede, no solo ayudar a normalizar las anotaciones de los objetos gráficos, sino también hacer el redondeo de las mismas hasta el decimal necesario, en caso de que se requiera.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13935

