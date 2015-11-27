Al clicar sobre algún objeto gráfico, este indicador muestra en la pestaña del terminal comercial "Expertos":

nombre y tipo de objeto sobre el que se ha clicado;

fechas y anotaciones de sus puntos de enlace;

cantidad de símbolos decimales tras la coma (cantidad de símbolos en la parte fraccionaria) en estas anotaciones de los puntos de enlace.

Trabaja con objetos gráficos en la ventana principal del gráfico y sus subventanas.

Puede ayudar a descubrir las anotaciones no normalizadas de los puntos de enlace de los objetos gráficos mostrando la cantidad de símbolos decimales en ellos detrás de la coma. La función disponible en este ayudante de programa para determinar la cantidad de símbolos en la parte fraccionaria puede aplicarse por separado o para algunos otros objetivos en otros programas.

Los objetos gráficos con los que puede trabajar este indicador son los siguientes:

Identificador: Descripción: OBJ_HLINE

Línea horizontal

OBJ_TREND

Línea de tendencia

OBJ_TRENDBYANGLE

Línea de tendencia por ángulo

OBJ_CYCLES

Líneas cíclicas

OBJ_ARROWED_LINE

Objeto "Línea con flecha"

OBJ_CHANNEL

Canal equidistante

OBJ_PITCHFORK

Tridente Andrews

OBJ_GANNLINE

Línea de Gann

OBJ_GANNFAN

Abanico de Gann

OBJ_GANNGRID

Retícula de Gann

OBJ_FIBO

Retrocesos de Fibonacci

OBJ_FIBOTIMES

Zonas temporales de Fibonacci

OBJ_FIBOFAN

Abanico de Fibonacci

OBJ_FIBOARC

Arcos de Fibonacci

OBJ_FIBOCHANNEL

Canal de Fibonacci

OBJ_EXPANSION

Expansiones de Fibonacci

OBJ_ELLIOTWAVE5

Elliott de 5 ondas (Onda de impulso de Elliott)

OBJ_ELLIOTWAVE3

Elliott de 3 ondas (Onda correctiva de Elliott)

OBJ_RECTANGLE

Rectángulo

OBJ_TRIANGLE

Triángulo

OBJ_ELLIPSE

Elipse

OBJ_ARROW_THUMB_UP

Signo "Bien" (pulgar hacia arriba)

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

Signo "Mal" (pulgar hacia abajo)

OBJ_ARROW_UP

Signo "Flecha hacia arriba"

OBJ_ARROW_DOWN

Signo "Flecha hacia abajo"

OBJ_ARROW_STOP

Signo "Stop"

OBJ_ARROW_CHECK

Signo "Palomita" (visto)

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

Etiqueta izquierda de precio

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

Etiqueta derecha de precio

OBJ_ARROW_BUY

Signo "Buy"

OBJ_ARROW_SELL

Signo "Sell"

OBJ_ARROW

Objeto "Flecha"

OBJ_TEXT

Objeto "Texto"



Ocurre con cierta frecuencia que los indicadores establecidos en las subventanas del gráfico tienen anotaciones que se distinguen de la ventana principal del gráfico por su número de símbolos decimales. Con ayuda de este mismo programa auxiliar se puede controlar también en los objetos gráficos establecidos en las subventanas de los indicadores si los valores de sus puntos de enlace según la cantidad de símbolos en la parte fraccionaria son correctos. Independientemente de cuántos símbolos decimales se hayan establecido en la ventana principal:

Fig. 1. Subventana del indicador CCI con anotaciones decimales de dos dígitos en un gráfico con cotizaciones de cinco dígitos. Línea de tendencia en la subventana CCI con anotaciones decimales de dos dígitos





Fig. 2. Subventana del indicador MACD con anotaciones de seis dígitos en un gráfico con cotizaciones de cinco dígitos. Línea de tendencia en la subventana MACD con anotaciones decimales de seis dígitos









Fig. 3. Anotaciones de los puntos de enlace de la onda de impulso de Elliott de 5 ondas en la ventana principal del gráfico



Al aplicar el indicador id_digits_objects es posible topar con divergencias que pueden parecer extrañas. Por ejemplo, más abajo, en la fig. 4 se ve que en el gráfico con cotizaciones de cinco dígitos, la línea horizontal tiene claramente cinco dígitos decimales, y en las propiedades de esta línea también posee cinco dígitos decimales, pero el indicador de "forma descarada", muestra ocho:

Fig. 4. id_digits_object ha detectado una anotación no normalizada en la línea horizontal

Si esto sucediese al pulsar sobre el gráfico de un objeto gráfico establecido por el programa, significa que en caso de que sea necesario, hay que comprobar que se haya aplicado la normalización de valores al establecer los objetos en el código de aquel programa que creó tal objeto en el gráfico. Si el objeto ha sido establecido en el gráfico de forma manual, entonces se corregirá en caso necesario su anotación de manera manual de la siguiente forma:

en la pestaña "Parámetros" del diálogo de propiedades de un objeto así, clique en el valor de la anotación del punto de su enlace (si tiene varios valores de punto de enlace, entonces bastará con pulsar en el superior, por ejemplo);

pulse el botón "Ok", cerrando con ello la ventana de diálogo de las propiedades de este objeto.

Después de ello, pulse de nuevo en el objeto, para comprobar con ayuda de id_digits_object que los valores se han normalizado. En los dibujos 5 y 6 más abajo se muestra el orden visualizado de las acciones descritas:

Fig. 5. Normalización de las anotaciones de un objeto establecido en el gráfico manualmente, a través de la ventana de diálogo de sus propiedades









Fig. 6. Se trata de una línea horizontal, pero con una anotación normalizada

Sin embargo, para normalizar las anotaciones de los puntos de enlace de los objetos establecidos en el gráfico de forma manual se pueden usar métodos de programa, en caso de que sea necesario. Así, por ejemplo, para las líneas de tendencia horizontales y los niveles de Fibonacci hay un indicador ya listo: ID Rounding or deleting 3 for MT5, que puede, no solo ayudar a normalizar las anotaciones de los objetos gráficos, sino también hacer el redondeo de las mismas hasta el decimal necesario, en caso de que se requiera.