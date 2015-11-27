Indicador Triple Exponential Moving Average (TEMA) con posibilidades ampliadas de ajuste de los parámetros de entrada. El indicador técnico Triple Exponential Moving Average (TEMA) fue desarrollado por Patrick Mulloy. Lo publicó en la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities.

Este indicador puede usarse en lugar de las medias móviles habituales. La media móvil exponencial triple (ТЕМА) es la unión de una media móvil exponencial, una media móvil exponencial doble y una media móvil exponencial triple, lo que proporciona un menor retraso que cualquiera de estas tres medias tomada por separado.

Parámetros de entrada del indicador:

input Smooth_Method MA_Method1=MODE_EMA_; input int Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2= MODE_EMA ; input int Length2 = 5 ; input int Phase2= 15 ; input Smooth_Method MA_Method3= MODE_EMA ; input int Length3 = 5 ; input int Phase3= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_MEDIAN ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

Hay que prestar atención al hecho de que los parámetros Phase1, Phase2 y Phase3 para algoritmos de promediación diferentes tienen un sentido completamente distinto. Para JMA es la variable externa Phase, que varía desde -100 hasta +100. Para T3 es el coeficiente de promediación multiplicado por 100 para una mejor percepción, para VIDYA es el periodo del oscilador CMO, y para AMA es el periodo de la EMA lenta. En el resto de los algoritmos, estos parámetros no influyen en la promediación. Para AMA el periodo de la EMA rápida es fijo y está establecido en 2 por defecto. El coeficiente de elevación al nivel para AMA también es igual a 2.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 19.06.2015.

Fig. 1. Indicador TEMA_CUSTOM