TEMA_CUSTOM - indicador para MetaTrader 5
Indicador Triple Exponential Moving Average (TEMA) con posibilidades ampliadas de ajuste de los parámetros de entrada. El indicador técnico Triple Exponential Moving Average (TEMA) fue desarrollado por Patrick Mulloy. Lo publicó en la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities.
Este indicador puede usarse en lugar de las medias móviles habituales. La media móvil exponencial triple (ТЕМА) es la unión de una media móvil exponencial, una media móvil exponencial doble y una media móvil exponencial triple, lo que proporciona un menor retraso que cualquiera de estas tres medias tomada por separado.
Parámetros de entrada del indicador:
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_EMA_; // Método de promediación de la primera suavización input int Length1=12; // Profundidad de la primera suavización input int Phase1=15; // Parámetro de la primera suavización //---- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso; //---- para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta input Smooth_Method MA_Method2=MODE_EMA; // Método de promediación de la segunda suavización input int Length2 = 5; // Profundidad de la segunda suavización input int Phase2=15; // Parámetro de la segunda suavización //---- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso; //---- para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta input Smooth_Method MA_Method3=MODE_EMA; // Método de promediación de la tercera suavización input int Length3 = 5; // Profundidad de la tercera suavización input int Phase3=15; // Parámetro de la tercera suavización //---- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso; //---- para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta input Applied_price_ IPC=PRICE_MEDIAN; // Constante de precio según la cual se realiza el cálculo del indicador input int Shift=0; // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras input int PriceShift=0; // Desplazamiento del indicador en vertical en barras
Hay que prestar atención al hecho de que los parámetros Phase1, Phase2 y Phase3 para algoritmos de promediación diferentes tienen un sentido completamente distinto. Para JMA es la variable externa Phase, que varía desde -100 hasta +100. Para T3 es el coeficiente de promediación multiplicado por 100 para una mejor percepción, para VIDYA es el periodo del oscilador CMO, y para AMA es el periodo de la EMA lenta. En el resto de los algoritmos, estos parámetros no influyen en la promediación. Para AMA el periodo de la EMA rápida es fijo y está establecido en 2 por defecto. El coeficiente de elevación al nivel para AMA también es igual a 2.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 19.06.2015.
Fig. 1. Indicador TEMA_CUSTOM
