Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
O indicador TEMA_CUSTOM implementado como uma sequência de candles. Os candles aparecem como um resultado relevante das timeseries dos preços processados ​​pelo algoritmo TEMA_CUSTOM.

Em muitas situações, esta abordagem tende a ser mais informativa e com a finalidade de análise.

Requer a compilação do arquivo do indicador TEMA_CUSTOM.ex5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador TEMA_CUSTOMCandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13934

