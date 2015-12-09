コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TEMA_CUSTOMCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

ローソクタイプのインディケータ　TEMA_CUSTOM価格の時系列値に相応するアルゴリズムTEMA_CUSTOMによる処理からローソクが得られます。

多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。

インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータTEMA_CUSTOM.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

画像1インディケータ TEMA_CUSTOMCandle

画像1インディケータ TEMA_CUSTOMCandle

