無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
TEMA_CUSTOMCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 932
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ローソクタイプのインディケータ TEMA_CUSTOM価格の時系列値に相応するアルゴリズムTEMA_CUSTOMによる処理からローソクが得られます。
多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。
インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータTEMA_CUSTOM.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
画像1インディケータ TEMA_CUSTOMCandle
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13934
TEMA_CUSTOM_HTF
インディケータ TEMA_CUSTOMは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。KPrmSt_HTF
インディケータ KPrmStは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
id_digits_object
小数点以下の桁数（小数部の桁数）、時間とグラフィックオブジェクトのアンカーポイントの値を示します。Exp_TEMA_CUSTOM
エキスパートアドバイザ Exp_TEMA_CUSTOMは、インディケータTEMA_CUSTOMの動向の変化をベースにして構築されています。