Indicadores

KPrmSt_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
748
(16)
kprmst.mq5 (9.36 KB) ver
kprmst_htf.mq5 (10.33 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Indicador KPrmSt con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador KPrmSt.mq5.

Fig. 1. Indicador KPrmSt_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13931

