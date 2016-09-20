Der Indikator TEMA_CUSTOM in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus TEMA_CUSTOM.

In vielen Situationen kann für eine Analyse eine solche Methode informativer sein.

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators TEMA_CUSTOM.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

in Abb.1. Der Indikator TEMA_CUSTOMCandle