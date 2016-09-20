CodeBaseKategorien
TEMA_CUSTOMCandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
715
(18)
Der Indikator TEMA_CUSTOM in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus TEMA_CUSTOM.

In vielen Situationen kann für eine Analyse eine solche Methode informativer sein.

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators TEMA_CUSTOM.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

in Abb.1. Der Indikator TEMA_CUSTOMCandle

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13934

TEMA_CUSTOM_HTF TEMA_CUSTOM_HTF

Der Indikator TEMA_CUSTOM mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

KPrmSt_HTF KPrmSt_HTF

Der Indikator KPrmSt mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

id_digits_object id_digits_object

Es zeigt die Anzahl der Dezimalstellen (die Anzahl der Stellen in dem Bruchteil), Zeit und markierenden Ankerpunkte der graphischen Objekte.

Die Ersetzung der CRect und CCanvas (Die standarte Bibliothek - einige Fehler wurden korrigiert) Die Ersetzung der CRect und CCanvas (Die standarte Bibliothek - einige Fehler wurden korrigiert)

Die korrigierten Versionen CRect und CCanvas, die Teil der standarten Bibliothek sind.