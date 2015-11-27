CodeBaseSecciones
Indicadores

TEMA_CUSTOM_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
757
(17)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
tema_custom.mq5 (8.74 KB) ver
tema_custom_htf.mq5 (10.43 KB) ver
Descargar ZIP
Indicador TEMA_CUSTOM con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador TEMA_CUSTOM.mq5.

Fig. 1. Indicador TEMA_CUSTOM_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13932

