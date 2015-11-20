请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
TEMA_CUSTOMCandle - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1076
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标 TEMA_CUSTOM 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 TEMA_CUSTOM 算法处理之后的结果。
在很多情况下，这样的方法可以提供更多的信息，以供分析目的。
此指标需要编译的指标文件 TEMA_CUSTOM.ex5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. TEMA_CUSTOMCandle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13934
TEMA_CUSTOM_HTF
指标 TEMA_CUSTOM 在输入参数中有时间帧选项。KPrmSt_HTF
指标 KPrmSt 在输入参数中有时间帧选项。
id_digits_object
显示小数的位数 (分数部分的位数), 图形对象锚点的时间和数值。Exp_TEMA_CUSTOM
基于 TEMA_CUSTOM 指标方向改变的 Exp_TEMA_CUSTOM EA。