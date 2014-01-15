CodeBaseSecciones
ytg_Fractals_Price - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Yuriy Tokman

Indicador de niveles de precios con fractales

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 17.04.2009.  

Fig.1 Indicador ytg_Fractals_Price

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1393

