ytg_Fractals_Price - indicador para MetaTrader 5
1062
Autor real:
Yuriy Tokman
Indicador de niveles de precios con fractales
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 17.04.2009.
Fig.1 Indicador ytg_Fractals_Price
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1393
