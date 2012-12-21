CodeBaseРазделы
Индикаторы

ytg_Fractals_Price - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Yuriy Tokman

Индикатор ценовых уровней фракталов.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  17.04.2009.  

Рис.1 Индикатор ytg_Fractals_Price

