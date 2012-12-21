Смотри, как бесплатно скачать роботов
ytg_Fractals_Price - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Yuriy Tokman
Индикатор ценовых уровней фракталов.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 17.04.2009.
Рис.1 Индикатор ytg_Fractals_Price
