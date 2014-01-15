El Asesor Experto Exp_Arrows_Curves se basa en las señales del indicador Arrows_Curves. La señal se genera cuando la barra se está cerrando y aparece un nuevo punto o cruz de color. Los puntos de color son señales de apertura y cierre de posiciones, mientras que las cruces de color son sólo señales de cierre.

Hay que poner el archivo compilado Arrows_Curves.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Resultados de las pruebas en 2011 para USDCHF H4:

Fig. 2. Resultados de las pruebas