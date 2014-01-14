Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ytg_Fractals_Price - indicador para MetaTrader 5
- 1672
Autor real:
Yuriy Tokman
Indicador que exibe os níveis de preço via fractais.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 17.04.2009.
Fig.1 Indicador ytg_Fractals_Price
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1393
