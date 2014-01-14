CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ytg_Fractals_Price - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1672
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Yuriy Tokman

Indicador que exibe os níveis de preço via fractais.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 17.04.2009.  

Fig.1 Indicador ytg_Fractals_Price

Fig.1 Indicador ytg_Fractals_Price 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1393

TrendEnvelopes TrendEnvelopes

Indicador de tendência na forma de semáforo.

A classe para desenhar o indicador Momentum usando o buffer anel A classe para desenhar o indicador Momentum usando o buffer anel

A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Momentum utilizando o algoritmo do buffer anel.

T3MACO T3MACO

Oscilador que utiliza o cálculo da média T3.

Módulo de sinais de negociação, com base no indicador BrainTrend1 Módulo de sinais de negociação, com base no indicador BrainTrend1

Uma vela azul do indicador BrainTrend1 é um sinal para abrir uma posição de compra, uma vela vermelha é um sinal para abrir uma posição de venda.