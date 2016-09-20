無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ytg_Fractals_Price - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 890
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Yuriy Tokman
フラクタルの価格レベルの指標
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年4月17日に公開されました。
図1 ytg_Fractals_Price指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1393
Exp_MultiTrend_Signal_KVN
Vladimir Korykinの指標のシグナルに基づいた取引システム。MultiTrend_Signal_KVN
有名なトレーダーKoryakinの指標
TrendEnvelopes
典型的なセマフォトレンド指標。リングバッファを使用してMFI を描画するクラス
このクラスは、リングバッファアルゴリズムを使用した相対力指数（Relative Strength Index、RSI）テクニカル指標の計算のために設計されています。