喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ytg_Fractals_Price - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1755
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Yuriy Tokman
价格水平分形指标.
本指标首先于2009年4月17日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图1 ytg_Fractals_Price 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1393
