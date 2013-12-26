代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ytg_Fractals_Price - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1755
等级:
(19)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Yuriy Tokman

价格水平分形指标.

本指标首先于2009年4月17日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.  

图1 ytg_Fractals_Price 指标

图1 ytg_Fractals_Price 指标 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1393

PriceVSwma PriceVSwma

随机振荡指标的非零线性组合变体

BBSqueeze BBSqueeze

非标准化对称振荡器基于线性回归算法和简单的趋势力量指标。

TrendEnvelopes TrendEnvelopes

典型的趋势信号指标.

StepSto_v1 StepSto_v1

趋势指标. 指标线在50水平可以做为确定趋势的点位