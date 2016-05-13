CodeBaseKategorien
ytg_Fractals_Price - Indikator für den MetaTrader 5

Der echte Autor:

Yuriy Tokman

Indikator für fraktale Preislevel.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 17.04.2009.  

Abb.1 Der ytg_Fractals_Price Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1393

