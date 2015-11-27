Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Number of objects in the specified chart - script para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 827
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Ejemplo de la implmentación del cálculo de los diferentes objetos en el gráfico, tanto en todas las subventanas, como en una subventana concreta.
Ajustes:
- object type — uno de los tipos de objetos;
- window index — número de la subventana (con el valor "-1", la búsqueda se realiza en todas las subventanas).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13898
Exp_KalmanFilter
El experto Exp_KalmanFilter está construido sobre la base del cambio de color del indicador KalmanFilter.KalmanFilter_HTF
Indicador KalmanFilter con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
KalmanFilterStDev
Indicador KalmanFilter con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.Derivative
El indicador realiza el cálculo del precio derivado.