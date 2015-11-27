CodeBaseSecciones
Number of objects in the specified chart - script para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
827
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
Ejemplo de la implmentación del cálculo de los diferentes objetos en el gráfico, tanto en todas las subventanas, como en una subventana concreta.

Ajustes:

  • object type — uno de los tipos de objetos;
  • window index — número de la subventana (con el valor "-1", la búsqueda se realiza en todas las subventanas).

star

alert

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13898

