Number of objects in the specified chart - Skript für den MetaTrader 5
Die Realisierungsbeispiel der Berechnung der Anzahl von Objekten im Chart, sowie in allen Unterfenstern, auch im gegebenen Unterfenster.
Einstellungen:
- object type — einer von Objekttypen;
- window index — die Nummer des Unterfensters (beim Wert "-1" wird die Suche in allen Unterfenstern durchgeführt).
Exp_KalmanFilter
Der Experte Exp_KalmanFilter wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des Indikators KalmanFilter gebaut.KalmanFilter_HTF
Der Indikator KalmanFilter mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
KalmanFilterStDev
Der Indikator KalmanFilter mit zusätzlicher Indikation der Trendkraft durch farbige Punkte aufgrund des Algorithmus der standarten Abweichung.Derivative
Der Indikator führt die Berechnung des derivativen Preis durch.