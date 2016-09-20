CodeBaseKategorien
Number of objects in the specified chart - Skript für den MetaTrader 5

Die Realisierungsbeispiel der Berechnung der Anzahl von Objekten im Chart, sowie in allen Unterfenstern, auch im gegebenen Unterfenster.

Einstellungen:

  • object type — einer von Objekttypen;
  • window index — die Nummer des Unterfensters (beim Wert "-1" wird die Suche in allen Unterfenstern durchgeführt).

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13898

Exp_KalmanFilter Exp_KalmanFilter

Der Experte Exp_KalmanFilter wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des Indikators KalmanFilter gebaut.

KalmanFilter_HTF KalmanFilter_HTF

Der Indikator KalmanFilter mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

KalmanFilterStDev KalmanFilterStDev

Der Indikator KalmanFilter mit zusätzlicher Indikation der Trendkraft durch farbige Punkte aufgrund des Algorithmus der standarten Abweichung.

Derivative Derivative

Der Indikator führt die Berechnung des derivativen Preis durch.