En matetamáticas, el cálculo del valor de una derivada se realiza según la sencilla fórmula que tenemos a continuación:

, (1)

donde:

x0 — valor actual del argumento,

— valor actual del argumento, x — valor del argumento más a la derecha en el gráfico,

— valor del argumento más a la derecha en el gráfico, f(x0) — valor de la función en el punto x0 ,

— valor de la función en el punto , f(x) — valor de la función en el punto х.

En la definición original de la derivada, la diferencia entre x y x0 tiende a cero, es decir, se usa el límite (limit) de la relación. Usando la fórmula (1), se puede calcular el valor aproximado de la derivada según los valores de las funciones, evitando la difereciación inmediata.

Aplicado al gráfico de precios, x0 es la barra actual, y x es la barra futura que se formará dentro de cierta cantidad de periodos del gráfico. Respectivimente, f(x0) es el valor del precio en la barra actual, y f(x) es el valor del precio de la futura barra. Así, obtenemos que la expresión (1) contiene dos desconocidas: f(x0) y f(x). Dado que no disponemos de expresiones adicionales en las que estén presentes las dos mismas desconocidas, entonces la resolución de la ecuación (1) en esta ocasión no existe.

Es necesario, en calidad de f(x) y f(x0) adoptar magnitudes conocidas, lo que hará posible hallar la derivada f'(x0). Para ello, en calidad de x0 deberemos adoptar un punto ubicado a la izquierda de la barra actual, y la barra actual la designaremos como x. Al final, f(x0) y f(x) serán las magnitudes determinadas (los precios en los puntos x y x0 se corresponden con los valores de precio visibles en el gráfico).

Lo cierto es que el valor calculado caracterizará a un segmento conocido para el tráder, en el que puede evaluar el tamaño del crecimiento o la caída del precio sin ayuda de derivada. En este caso resulta información de mucha utilidad, no el valor de la derivada, sino la comparación de los dos valores de la derivada tomada en las barras colindantes. En el caso de que los símbolos obtenidos resulten diferentes, significará que el precio ha pasado a través de los extremos cuyo tipo se puede determinar con facilidad por la combinación de símbolos: el paso del valor negativo al positivo es el mínimo, y el paso del positivo al negativo, el máximo.

El principio de cálculo de la derivada está precisamente implementado en el indicador Derivative. Resulta que al final muestra la diferencia de precios entre la barra estudiada y la barra que se retrasa con respecto a la estudiada en una cierta cantidad de barras establecida en el parámetro "Retardos".

La forma más simple de aplicar el indicador es la siguiente: el cruzamiento de la línea del nivel 0 de abajo hacia arriba, debemos comprar, de arriba hacia abajo, debemos vender.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql5.com el 09.09.2015.





Fig. 1. Indicador Derivative