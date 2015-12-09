コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

Number of objects in the specified chart - MetaTrader 5のためのスクリプト

Vladimir Karputov
ビュー:
818
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
全てのサブウィンドウや、特定のサブウィンドウでの、チャート上の異なるオブジェクト計算の実装

設定:

  • object type—オブジェクトタイプのうちの1つ
  • window index—サブウィンドウナンバー（『-1』の時、検索は全てのサブウィンドウで行われます）

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13898

