無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Number of objects in the specified chart - MetaTrader 5のためのスクリプト
- ビュー:
- 818
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
全てのサブウィンドウや、特定のサブウィンドウでの、チャート上の異なるオブジェクト計算の実装
設定:
- object type—オブジェクトタイプのうちの1つ
- window index—サブウィンドウナンバー（『-1』の時、検索は全てのサブウィンドウで行われます）
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13898
Exp_KalmanFilter
エキスパートアドバイザ Exp_KalmanFilterは、インディケータKalmanFilterの色の変化をベースにしています。KalmanFilter_HTF
インディケータ KalmanFilterは、入力パラメータ内のインディケータの時間軸を変更することができます。
KalmanFilterStDev
インディケータ KalmanFilterは、標準偏差アルゴリズムに基づいて、トレンド力をカラーの点で追加表示するものです。Derivative
インディケータは価格のデリバティブの計算を行います。