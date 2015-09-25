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Number of objects in the specified chart - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
1992
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Пример реализации подсчета различных объектов на графике, как во всех подокнах, так и в конкретном подокне.

Настройки:

  • object type — один из типов объектов;
  • window index — номер подокна (при значении "-1" поиск производится во всех подокнах).

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Exp_KalmanFilter Exp_KalmanFilter

Эксперт Exp_KalmanFilter построен на основе изменения цвета индикатора KalmanFilter.

KalmanFilter_HTF KalmanFilter_HTF

Индикатор KalmanFilter с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

KalmanFilterStDev KalmanFilterStDev

Индикатор KalmanFilter с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Derivative Derivative

Индикатор выполняет вычисление производной цены.