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Number of objects in the specified chart - скрипт для MetaTrader 5
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Пример реализации подсчета различных объектов на графике, как во всех подокнах, так и в конкретном подокне.
Настройки:
- object type — один из типов объектов;
- window index — номер подокна (при значении "-1" поиск производится во всех подокнах).
Exp_KalmanFilter
Эксперт Exp_KalmanFilter построен на основе изменения цвета индикатора KalmanFilter.KalmanFilter_HTF
Индикатор KalmanFilter с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
KalmanFilterStDev
Индикатор KalmanFilter с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.Derivative
Индикатор выполняет вычисление производной цены.