Número de objetos no gráfico especificado - script para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1237
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Um exemplo de implementação da contagem de diferentes objetos sobre um gráfico em todas as sub-janelas, bem como em particular, uma sub-janela.

Configurações:

  • object type - um dos tipos de objetos;
  • window index - o número de sub-janelas (com valor igual a "-1" a pesquisa é realizada em todos as sub-janelas).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13898

