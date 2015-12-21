Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Número de objetos no gráfico especificado - script para MetaTrader 5
- 1237
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Um exemplo de implementação da contagem de diferentes objetos sobre um gráfico em todas as sub-janelas, bem como em particular, uma sub-janela.
Configurações:
- object type - um dos tipos de objetos;
- window index - o número de sub-janelas (com valor igual a "-1" a pesquisa é realizada em todos as sub-janelas).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13898
