O indicador KalmanFilter com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

O Expert Advisor Exp_KalmanFilter baseia-se na mudança de cor do indicador KalmanFilter.

O indicador KalmanFilter com força de tendência adicional, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

O indicador executa o cálculo da derivativa do preço.