KalmanFilter_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador KalmanFilter con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador KalmanFilter.mq5.
Fig. 1. Indicador KalmanFilter_HTF
