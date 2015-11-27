CodeBaseSecciones
Indicadores

KalmanFilterStDev - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador KalmanFilter con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

Si la desviación estándar del indicador KalmanFilter se encuentra en el diapasón entre los valores de los parámetros dK1 y dk2, entonces aparecerá un pequeño punto de color en la media móvil, con el color correspondiente a la dirección de la tendencia actual.

input double dK1=1.5;  // Coeficiente 1 para el filtro cuadrático
input double dK2=2.5;  // Coeficiente 2 para el filtro cuadrático

Si el valor de la desviación estándar se muestra superior al valor del parámetro de entrada dk2, entonces el tamaño del punto de color se hace mayor. De esta forma, se obtiene la indicación de la fuerza de la tendencia con tres niveles de intensidad:

  1. Débil - no hay puntos de color;
  2. Medio - puntos de color pequeños;
  3. Fuerte - puntos de color grandes.

Fig. 1. Indicador KalmanFilterStDev

Number of objects in the specified chart Number of objects in the specified chart

Ejemplo del cálculo de la cantidad de objetos en la ventana del gráfico.

Exp_KalmanFilter Exp_KalmanFilter

El experto Exp_KalmanFilter está construido sobre la base del cambio de color del indicador KalmanFilter.

Derivative Derivative

El indicador realiza el cálculo del precio derivado.

Karacatica_HTF_Signal Karacatica_HTF_Signal

El indicador Karacatica_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones del indicador Karacatica.