KalmanFilterStDev - indicador para MetaTrader 5
Indicador KalmanFilter con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.
Si la desviación estándar del indicador KalmanFilter se encuentra en el diapasón entre los valores de los parámetros dK1 y dk2, entonces aparecerá un pequeño punto de color en la media móvil, con el color correspondiente a la dirección de la tendencia actual.
input double dK1=1.5; // Coeficiente 1 para el filtro cuadrático input double dK2=2.5; // Coeficiente 2 para el filtro cuadrático
Si el valor de la desviación estándar se muestra superior al valor del parámetro de entrada dk2, entonces el tamaño del punto de color se hace mayor. De esta forma, se obtiene la indicación de la fuerza de la tendencia con tres niveles de intensidad:
- Débil - no hay puntos de color;
- Medio - puntos de color pequeños;
- Fuerte - puntos de color grandes.
Fig. 1. Indicador KalmanFilterStDev
Ejemplo del cálculo de la cantidad de objetos en la ventana del gráfico.Exp_KalmanFilter
El experto Exp_KalmanFilter está construido sobre la base del cambio de color del indicador KalmanFilter.
El indicador realiza el cálculo del precio derivado.Karacatica_HTF_Signal
El indicador Karacatica_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones del indicador Karacatica.